In fatto di calzature spesso si punta alla comodità piuttosto che seguire le mode e le tendenze proposte sul web dalle fashion blogger. Questo significa non solo in primavera, ma anche e soprattutto in estate, iniziare a indossare le calzature aperte.

Da questo punto di vista i sandali spiccano tra le calzature estive che garantiscono due cose molto importanti. Ovverosia, il ricambio d’aria e, di conseguenza, l’abbattimento della sudorazione dei piedi. Non a caso d’estate, spesso anche con degli outfit che sfidano in tutto e per tutto le mode, in molti passeggiano per le strade e per le piazze indossando rigorosamente i sandali.

Pur tuttavia, al riguardo cosa ci dice il galateo? Ovverosia, in quali occasioni i sandali vanno bene e quando invece si rischia di fare delle gaffe violando sostanzialmente le regole del buon vestire? Vediamo allora di approfondire questo aspetto che, specie per alcune occasioni formali, può davvero fare la differenza.

Perché e quando mettere i sandali seguendo le regole del galateo e senza mai fare delle gaffe

Nel dettaglio, per quel che riguarda i sandali c’è da ricordare che, tra i vari tipi in commercio, ci sono quelli con il tacco largo, ma anche quelli con il tacco a spillo. Così come ci sono pure i sandali invernali.

Se la comodità è la risposta sul perché e quando mettere i sandali, quando questi andrebbero invece sempre evitati secondo il galateo? Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che la sobrietà è il fattore chiave per chi si presenta eventualmente con i sandali ad un appuntamento importante.

Sobrietà intesa come una calzatura, rappresentata dai sandali, che deve essere di certo elegante, ma mai troppo appariscente. Quindi, prima di tutto, facendo sempre la massima attenzione ad evitare di indossare sandali dalle colorazioni variopinte.

Quando metterli è fortemente sconsigliato

Ci sono poi delle situazioni e dei casi in corrispondenza dei quali l’uso dei sandali è fortemente sconsigliato. Per esempio, in ufficio, per delle riunioni importanti di lavoro e, ancor peggio, quando si deve incontrare un cliente. In più, per le occasioni formali, le donne non dovrebbero mai presentarsi con i sandali senza mettere almeno i collant.

Quindi, i sandali sì, ma a gamba velata anche d’estate. Si tratta infatti di una regola che, rispetto al passato, sta palesemente cadendo in disuso, ma che in realtà resta imposta dal galateo. Per chi chiaramente, e liberamente, vuole seguirlo.

