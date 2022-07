Bastano tre prodotti per realizzare un trucco anti caldo che faccia apparire naturalmente bellissime e abbronzate

Cosa fare se arrivate a metà luglio non sono bastati i weekend al mare o in piscina per vantare un colorito sano e dorato?

La risposta è semplicissima: non c’è altro da fare se non ricorrere al make up.

C’è da dire, però, che se in inverno quasi non vediamo l’ora di truccarci per far scomparire pallore e occhiaie, d’estate la musica cambia.

Anziché guardare con occhi sognanti il fondotinta, sapendo che risolverà parte dei nostri problemi, siamo portate a contenere il solito dilagante entusiasmo.

Il motivo è presto detto: con questo caldo immaginiamo di ritrovarci la faccia rigata dal trucco sciolto: insomma, uno sgradevolissimo mix di mascara e fondotinta.

Ma non disperiamo perché l’universo beauty viene in nostro soccorso con alcuni geniali trucchetti, alla portata di tutte.

Per metterli in pratica non avremo bisogno di chissà cosa: ci bastano tre prodotti per realizzare un trucco anti caldo.

Innanzitutto, facciamo un breve excursus riguardo quelle che dovrebbero essere le maggiori tendenze di bellezza dell’estate 2022 secondo gli esperti.

Ebbene, al primo posto troviamo gli ombretti color pastello: verde, rosa, arancione e azzurro sarebbero i colori più gettonati.

Oltre ad essere esteticamente bellissimi e, appunto, a comunicare l’idea di estate, farebbero risaltare sia le carnagioni più chiare che quelle più scure.

Inoltre, possiamo decidere da noi se preferiamo stenderne un delicato accenno sulla palpebra o rimarcare la dose con eyeliner grafici, sempre coloratissimi.

Proprio questi ultimi prendono agevolmente posto tra le altre tendenze estive ed è sbagliatissimo pensare che siano rivolti solo alle più giovani.

Altro trend che va affermandosi, poi, è quello del trucco monocromatico che, come suggerisce il nome, invita a giocare con una sola nuance.

Scegliamo ombretto, blush e rossetto dello stesso colore per creare un make up perfettamente equilibrato e gradevole.

Bastano tre prodotti per realizzare un trucco anti caldo che faccia apparire naturalmente bellissime e abbronzate

Ma veniamo ora al make up estivo per eccellenza, da fare in pochi minuti e con un numero altrettanto limitato di prodotti.

Il primo passaggio è sempre e comunque la cura della pelle, da trattare e proteggere con crema idratante e protezione solare.

Basta poi stendere un velo leggero di fondotinta, meglio se dalla consistenza fluida, e completiamo con correttore su occhiaie e zona centrale del viso.

Il blush rosato o aranciato su naso e zigomi, bilanciato dall’illuminante, conferirà l’aspetto baciata dal sole.

Un buon mascara waterproof e un gloss luminoso completeranno il quadro, effetto occhi da cerbiatta e labbra voluminose.

