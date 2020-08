Oggi la nostra redazione spiegherà come eliminare dal proprio corpo gli antiestetici fibromi penduli.I fibromi penduli sono molto diffusi tra le persone. Sono antiestetici e talvolta fastidiosi. Non si riconosce la causa che dà origine a queste escrescenze, si pensa possano essere congeniti visto che molti componenti dello stesso gruppo familiare li hanno. Possono crescere ovunque. Ci sono delle parti del corpo dove si manifestano in maniera più acuta come: ascelle, attorno al collo, nell’inguine e sulla palpebra superiore dell’occhio. In genere si sviluppano per la prima volta tra i quaranta e i cinquant’anni sia per l’uomo che per la donna. In realtà sono dei tumori benigni della pelle ed è raro che diventino maligni. Vengono eliminati solo per un fatto estetico anche perché talvolta raggiungono delle dimensioni notevoli e arrecano molto fastidio con sfregamento e successivo sanguinamento.

Cosa fare?

Non è necessario ricorrere a metodi costosi. Si può intervenire usando alcuni metodi naturali come: l’aceto di mele. L’aceto di mele contiene acido acetico molto adatto ad eliminare i fibromi penduli e le verruche. Ovviamente è sempre consigliabile rivolgersi ad un medico per avere spiegazioni più specifiche e dettagliate su come procedere.

Come eliminare dal proprio corpo gli antiestetici fibromi penduli?

Procedimento

Il procedimento è molto semplice: lavare bene la parte di pelle dove è presente il fibroma e poi asciugarla. Prendere uno stuzzicadenti e sfregarci sopra leggermente. Successivamente tamponare sopra con un batuffolo di ovatta bagnato con l’aceto di mele e fissarlo con del nastro adesivo medico. Occorre lasciare agire tutta la notte. Al mattino togliere l’ovatta, pulire di nuovo la zona e rifare l’operazione. Bisogna ripetere questo procedimento fin quando il fibroma non cade.

Altri rimedi per eliminare i fibromi penduli

Il filo di seta

Questo rimedio può essere utilizzato solo per le escrescenze di piccole dimensioni. Consiste nell’annodare il fibroma col filo e scioglierlo solo quando esso apparirà secco e scuro. Il filo di seta, infatti, impedirà al sangue di circolare all’interno del fibroma facendolo morire.

Il tea tree oil

Cosa è?

È un olio noto per le sue proprietà benefiche. In genere lo si usa per trattare i disturbi della pelle. Basta immergere un batuffolo di cotone nell’ olio e tamponare per due o tre volte al giorno la parte di pelle interessata.

C’è da ricordare che spesso capita che il fibroma possa cadere a causa di un trauma o di uno sfregamento. In questo caso, dopo la caduta, bisogna disinfettare la parte interessata.