Vuoi sembrare 10 anni più giovane? Prova olio di cocco e bicarbonato. Questo è un rimedio anti-invecchiamento che renderà la vostra pelle bella e radiosa e vi farà sembrare dai 5 a 10 anni più giovane. Chi lo avrebbe mai detto che olio di cocco e bicarbonato possono essere gli alleati numeri uno per l’elisir della giovinezza, e invece è proprio così.

Vuoi sembrare 10 anni più giovane? Prova olio di cocco e bicarbonato

È un rimedio vecchia scuola, di quelli che si usavano prima dell’arrivo di tutte queste creme ci sono ora in commercio. Ma come ormai ben sapete i rimedi vintage o della nonna sono sempre i migliori. Quindi oggi ve ne spiegheremo un altro, che dovrete assolutamente provare. Clicca qui per scoprire tutti gli altri benefici dell’olio di cocco.

Vediamo come fare

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

La maschera olio di cocco e bicarbonato di sodio ti consente di ottenere una carnagione impeccabile con un mix di due prodotti che probabilmente hai già in casa. È importante conoscere il tipo di pelle per comprendere la sua reazione a vari prodotti. In effetti, è essenziale capire quale ingrediente è adatto al tuo derma e adattare il suo metodo di applicazione alle tue esigenze al fine di ottimizzare i risultati.

Quindi, se hai la pelle sensibile, aggiungi due cucchiai di olio di cocco a un cucchiaio di bicarbonato di sodio. D’altra parte, se desideri optare per un trattamento esfoliante profondo, utilizza un cucchiaio di bicarbonato di sodio per un cucchiaio di olio di cocco. Se ritieni che il tuo preparato sia troppo pastoso per i tuoi gusti, puoi aggiungere un po’ di acqua calda per renderlo più liquido.

Ecco i passaggi

Detergi la pelle del viso asciuga il viso con un asciugamano. Applica la maschera sul viso e sul collo in un secondo momento, evitando accuratamente la zona del contorno occhi. Massaggia profondamente la pelle mentre applichi la maschera. Lasciare agire la maschera per 4-5 minuti. Non superare i 5 minuti a causa del grande potere esfoliante del bicarbonato di sodio. Risciacqua delicatamente viso e collo con acqua tiepida e applica la solita crema idratante.