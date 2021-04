L’anno 2021 è iniziato con molte difficoltà che si sono ripercosse anche sulle pensioni. La novità consiste nell’ingresso del nuovo meccanismo di tassazione da parte dell’INPS. Questo nuovo meccanismo ha creato molti dubbi e perplessità nei pensionati che si sono trovati nel 2021 con un importo mensile più basso. Un pensionato ha chiesto agli Esperti di ProiezionidiBorsa perché da gennaio 2021 le pensioni sono più basse e quando l’INPS restituirà i soldi ai pensionati? Analizziamo di cosa si tratta rispondendo alla domanda posta.

Perché da gennaio 2021 le pensioni sono più basse e quando l’INPS restituirà i soldi ai pensionati?

Effettivamente l’INPS a partire dal 2021 ha modificato il meccanismo della tassazione delle pensioni. Con il messaggio n. 1359 del 31 marzo 2021 ha chiarito l’obiettivo di tale cambiamento. Si tratta di rendere omogenea l’applicazione dell’imposta IRPEF nel corso dell’intero anno.

Inoltre, specifica che l’importo dell’IRPEF trattenuto complessivamente nell’anno non modifica il valore annuo della pensione. Questo significa che il valore trattenuto è invariato ma assicura una tassazione omogenea. Nello specifico, la tassazione che grava sulla tredicesima mensilità sia uguale a quella degli altri rati presenti durante l’anno.

Assegno più basso da gennaio 2021 ma tredicesima più alta

I pensionati con l’ingresso del nuovo sistema di calcolo IRPEF sulle pensioni non subiscono cambiamenti sulla misura del prelievo fiscale annuo.

Quindi, non c’è una decurtazione sull’assegno pensione provocato da un prelievo maggiore fiscale IRPEF. La differenza si rileva nella distribuzione del prelievo fiscale.

Questo avviene perché la tassazione è spalmata su tredici mensilità e non più su dodici mensilità. In questo modo si evita che la tredicesima subisca un’imposizione fiscale più alta, contenendo il conguaglio fiscale.

Dal 2021 l’IRPEF è suddivisa su tredici mensilità, quindi, i cedolini pensioni risultano di importo più basso. Ma non ci sarà una maggiore tassazione sul valore della tredicesima e quindi, l’importo fiscale prelevato è lo stesso.

Il tutto deve essere visto nell’anno intero. L’INPS ha inserito questo nuovo sistema fiscale per una questione di omogeneità sulla tassazione del cedolino pensione ai fini IRPEF.

Inoltre, non sono previsti rimborsi ai pensionati in quanto non si tratta di un taglio dell’importo dell’assegno. Ma, è solo un meccanismo diverso che permette di spalmare l’IRPEF sull’intero anno.