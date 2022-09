Pagamenti INPS di ottobre per pensioni e assegno unico e Bonus in arrivo

Da domani si rinnova il calendario degli appuntamenti INPS per le diverse categorie di aventi diritto alle varie prestazioni. Com’è noto si parte dalle pensioni del mese per poi proseguire con il resto delle erogazioni.

Facciamo il punto della situazione, quindi, considerato che sono in arrivo i pagamenti INPS di ottobre per pensioni e assegno unico e poi tutto il resto.

Gli appuntamenti nei primi 10 giorni del mese di ottobre

Sabato 1° ottobre arriveranno i soldi dei trattamenti pensionistici del mese. Per milioni di pensionati si preannunciano 3 mesi di belle e ricche novità, in gran parte grazie agli ultimi Decreti Aiuti. Tuttavia, per chi attende l’accredito sul conto in banca l’appuntamento è per lunedì 3. Infine seguirà il calendario per cognomi, per chi riscuote il vitalizio in contanti allo sportello postale.

Da lunedì 26 settembre sono iniziate le domande per il Bonus 200 euro da parte dei lavoratori autonomi e le Partite IVA. L’inoltro delle domande andrà avanti fino a tutto il prossimo 30 novembre. Tra i requisiti per richiederlo troviamo l’iscrizione alla gestione previdenziale INPS e il reddito lordo 2021 fino a 35mila euro.

Inoltre arrivano anche altri 150 euro se i richiedenti nello stesso periodo d’imposta hanno percepito un reddito lordo fino a 20mila euro. In questi casi si cumulano i due Bonus (350 euro in tutto) previsti rispettivamente dal Decreto Aiuti primo e ter.

A seguire ricordiamo che ad ottobre non è prevista la ricarica della social card da 80 euro. Infine, nei primissimi giorni di ottobre potrebbero ancora arrivare residuali integrazioni AUU su RdC, oltre al Bonus bebè.

I pagamenti INPS intorno alla metà del mese

Un classico pagamento INPS posto tra la prima e la seconda metà del mese è quello riguardante l’indennità NASPI e DIS-COLL. Premesso che il calendario di questa prestazione non è fisso, dovremmo assistere alle disposizioni di pagamento tra il 7 e il 15 di ottobre. Il mese di competenza sarà ovviamente quello di settembre 2022.

A seguire, intorno al 20-22, dovrebbe arrivare l’integrazione, ossia il Bonus 100 euro.

Altri due appuntamenti fissi di metà mese sono RdC e PdC da un lato e l’assegno unico (AUU) figli a carico su domanda dall’altro. Nel primo caso bisognerà attendere il 15 e l’appuntamento riguarderà chi attende la prima ricarica in assoluto o la prima dopo il rinnovo oppure una vecchia mensilità. Nel secondo, invece, l’assegno riguarderà la competenza del mese e arriverà (più o meno tra il 14 e il 20 ottobre) per chi ha fatto domanda.

Pagamenti INPS di ottobre per pensioni e assegno unico e Bonus in arrivo

Tra gli appuntamenti fissi di fine mese ricordiamo la ricarica ordinaria (cioè dalla 2° alla 18°) su RdC e PdC per il 27 del mese. Subito dopo arriverà l’integrazione dell’AUU su RdC e anche per chi ha presentato la domanda a settembre. In quest’ultimo caso, tuttavia, non si avrà diritto agli arretrati, che spettavano solo a chi avesse fatto domanda entro giugno.

Infine ricordiamo che nel mese di ottobre l’Ente di Previdenza pagherà il Bonus 200 euro del primo Decreto Aiuti di maggio. Tra le categorie di beneficiari troviamo i percettori di NASPI e DIS-COLL, titolari di disoccupazione agricola, chi ha usufruito delle indennità Covid 19.

