Molte persone amano il gusto piccante del peperoncino. Lo mettono su tantissime pietanze per dare un tocco ‘caldo’. Per questo motivo, già in un altro articolo, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dato utili informazioni sulle varie tipologie da poter coltivare.

Si tratta infatti di una pianta molto bella anche a solo scopo ornamentale.

In questa guida oggi andremo a scoprire quali sono i tipi di peperoncini in assoluto più piccanti. Ecco, quindi, i 3 peperoncini più piccanti al mondo, quelli che mettono davvero a dura prova anche i palati d’acciaio, più uno davvero impossibile.

Scala di Scoville

La scala di Scoville è il sistema utilizzato per misurare il grado di piccantezza. La scala determina l’attività della capsaicina, il principio attivo del peperoncino sui recettori del calore della lingua. I valori vanno da 0 per un classico peperone dolce a 16 milioni. Si misura in SU (Unità di Scoville).

Habanero

Il peperoncino cubano che in molti avranno assaggiato perché piuttosto famoso e molto bello a scopo decorativo. Viene coltivato anche da noi, soprattutto nelle varianti Orange e Red Savina. Il suo valore di piccantezza è attorno ai 100-350mila SU.

La pianta dell’Habanero cresce fino a 50-60 cm ed è molto compatta. Predilige i luoghi con clima molto caldo. In bocca, oltre al classico “fuoco” sul palato, lascia un gradevole retrogusto amarognolo.

Calabrese

L’ingrediente fondamentale della ‘nduja, si classifica con 30mila SU. Il classico peperoncino piccante calabrese è una pianta molto rustica che si adatta bene a varie condizioni climatiche. Di colore verde brillante, è molto produttiva e resiste bene agli attacchi patogeni. Si può coltivare anche in vaso senza grandi difficoltà. Non raggiunge altezze eccessive (40-50 cm) e i suoi frutti rosso vivo sono molto carnosi.

Carolina Reaper

Fino a qualche anno fa era al primo posto in quanto a piccantezza. Oggi, il Carolina Reaper, con i suoi 2.200.000 SU, detiene il terzo posto. Di un bel colore rosso fuoco e la punta che ricorda la coda di uno scorpione, è da ‘maneggiare’ con estrema cautela.

Varietà ottenuta dall’incrocio tra un Naga Morich Pakistano e un Habanero Rosso. Gli appassionati dicono abbia un retrogusto vagamente fruttato.

Pepper X

Il Pepper X detiene il primo posto sul podio. Con i suoi 3 milioni 180mila SU è in assoluto il peperoncino più piccante al mondo. È assolutamente vietato in cucina, mentre è utilizzato per lo spray di difesa in uso alla polizia.

Ora che abbiamo visto quali sono i 3 peperoncini più piccanti al mondo, quelli che mettono davvero a dura prova anche i palati d’acciaio, più uno davvero impossibile, non resta altro da fare che correre in vivaio e scegliere con quale mettersi alla prova!