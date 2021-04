Dopo un rialzo del 140% negli ultimi 6 mesi le azioni Beghelli sono ancora un buon investimento?

Quando si assiste a movimenti così ampi e rapidi è sempre rischioso scegliere cosa fare. Poiché per un titolo essere salito troppo non è un buon motivo per non continuare a farlo, si rischia di rimanere fuori ed entrare alla fine del movimento. D’altra parte il ritracciamento è sempre dietro l’angolo e si rischia di entrare su un massimo. Si comprende, quindi, che l’unico modo per investire su titoli come Beghelli che vengono da rialzi importanti è avere chiari i livelli oltre i quali si può assistere a inversioni della tendenza in corso.

Prima di occuparci di questo, però, qualche parola sulla valutazione del titolo. Ovviamente il rialzo ha lasciato il segno e Beghelli risulta sempre essere sopravvalutato se si utilizza il metodo dei multipli di mercato. Fa eccezione il Price to Book ratio secondo il quale le quotazioni potrebbe triplicare rispetto ai livelli attuali.

Per gli analisti coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 5% circa.

Dopo un rialzo del 140% negli ultimi 6 mesi le azioni Beghelli sono ancora un buon investimento? La risposta dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 16 aprile in ribasso dello 0,26% a quota 0,386 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma sta stentando a superare il primo ostacolo localizzato in area 0,405 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,582 euro. Gli obiettivi successivi, invece, sono indicati nel riquadro rosso. L’unico aspetto negativo per i rialzisti è che al momento sia il BottomHunter che lo Swing Indicator non hanno in corso un segnale di acquisto.

In caso di mancata rottura della resistenza le quotazioni potrebbero ritornare in area 0,3 euro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame trimestrale

Nel lunghissimo periodo la tendenza in corso è rialzista e la chiusura di marzo, che ha portato alla rottura della resistenza in area 0,344 euro (I obiettivo di prezzo), ha aperto le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 0,544 euro. La massima estensione del rialzo, poi, si trova in area 0,742 euro per un potenziale apprezzamento di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Una chiusura trimestrale inferiore a 0,344 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono impostati al rialzo.

Possiamo quindi concludere che comprare azioni Beghelli potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro di lungo periodo.

Approfondimento

Sventato il pericolo affondo ribassista l’oro potrebbe ripartire all’attacco di quota 3.500 dollari