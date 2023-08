Perché comprare una seconda casa in questi luoghi incantevoli potrebbe rivelarsi una scelta azzeccatissima

Molte famiglie hanno una seconda casa e molte pensano di acquistarla. Quando si pensa alla seconda casa in genere viene in mente il mare. Ma siamo sicuri che sia la scelta giusta? E se invece di optasse per una casa in montagna?

Comprare una seconda casa in montagna è una tendenza che sta diventando sempre più popolare tra gli italiani. Fino a qualche tempo fa la seconda casa era rigorosamente al mare, o quasi. Ma adesso la tendenza sta cambiando. Quali sono i motivi che spingono un crescente numero di persone a fare questa scelta? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di avere un rifugio personale tra le vette?

Perché comprare una seconda casa in montagna?

Comprare una seconda casa in montagna significa avere la possibilità di godere di una qualità di vita migliore. In montagna siamo più a contatto con la natura e lontano dallo stress e dall’inquinamento delle città. Chiudiamo per un momento gli occhi e pensiamo ad una vacanza al mare, cosa ci viene in mente? Esatto, la spiaggia e una fila di ombrelloni. Chi sceglie una casa in montagna desidera pace, tranquillità, poca gente intorno.

Comprare una casa in montagna significa anche avere un rifugio contro il caldo sempre più opprimente di queste estati, che diventano sempre più africane. Inoltre una casa in montagna, oltre che d’estate, può essere sfruttata anche d’inverno. Cosa che invece difficilmente può essere fatto con una casa al mare.

La casa in montagna ha vantaggi ma anche svantaggi

Inoltre, comprare una seconda casa tra i monti può essere un’ottima opportunità di investimento. Infatti c’è la possibilità di mettere l’immobile a reddito nel periodo in cui non lo usiamo affittandolo a turisti o a lavoratori in smart working. Tuttavia possedere una casa tra i monti non ha solo vantaggi ma anche svantaggi.

Tra gli argomenti contro possiamo elencare sicuramente i rischi legati al clima o agli eventi naturali, come le valanghe o i terremoti. Anche se i recenti avvenimenti hanno evidenziato come anche le case al mare non siamo esenti da questi problemi. Inoltre, la casa in montagna potrebbe richiedere spese di manutenzione maggiori.

Come trovare una seconda casa in montagna

Una volta presa la decisione, non resta che passare ai fatti. Ma come trovare una casa in montagna? Ecco alcuni piccoli ma utili suggerimenti per rendere la ricerca molto più agevole e semplice. Per capire se la zona scelta sia di nostro gradimento, facciamo una visita. Magari trascorriamo in questo luogo qualche fine settimana e passiamoci 7 giorni in estate. Prima di acquistare una seconda casa in montagna, è importante visitare la zona.

Una volta individuata la zona, iniziamo con una ricerca online. Molti siti sul web offrono annunci di case in vendita in montagna. Utilizziamo i più affidabili. Possiamo anche rivolgerci a un agente immobiliare. Un professionista può aiutarci con consigli a cui non avevamo pensato e che attraverso una ricerca sul web non sarebbero mai emersi. Anche perché comprare una seconda casa, ovunque sia, richiede di tenere in considerazione molte variabili, alcune delle quali legate proprio al territorio.