Comprare casa con soli 30.000 euro in un’oasi di tranquillità su di un magico specchio d’acqua

Per molte famiglie la seconda casa si compra al mare. Una minoranza desidera una seconda casa in montagna. Ma c’è una terza soluzione, quasi a metà tra mare e montagna, comprare un immobile affacciato su di un lago.

Se stai sognando una vita serena lontano dal caos urbano e desideri abbracciare una natura incontaminata, il lago potrebbe essere la scelta ideale. Qui puoi acquistare una casa in un paradiso naturale che ti offre relax, panorami mozzafiato e un nuovo stile di vita. Il Lago di Iseo può offrire tutto questo. Situato tra le colline pittoresche della Lombardia, questo gioiello nascosto offre molto più di quanto si possa immaginare. Ecco alcuni motivi che potrebbero spingere a investire in una casa sul Lago d’Iseo.

Esperienza di vita unica in un luogo magico a contatto con la natura

Le rive tranquille e la bellezza serena del Lago d’Iseo offrono un ambiente che fonde perfettamente comfort moderni e contatto con la natura. In questo meraviglioso angolo d’Italia si possono godere giornate di relax passeggiando lungo le rive, praticando sport acquatici o semplicemente ammirando tramonti indimenticabili. L’area offre una vasta scelta di residenze, dalle ville eleganti alle accoglienti case in stile rustico, ciascuna con panorami mozzafiato e accesso diretto al lago. Stupirà sapere che alcune soluzioni sono veramente alla portata di tutte le tasche. Qui si può comprare casa con soli 30.000 euro.

Un rifugio per gli amanti della montagna ma anche della spiaggia, anche se di lago

Acquistare una casa sul Lago d’Iseo significa immergersi in una ricca cultura locale. Le pittoresche città circostanti ospitano eventi culturali, festival gastronomici e mercati tradizionali. Inoltre, l’area offre numerose opportunità per attività all’aperto, come escursioni nei vigneti circostanti e gite in bicicletta lungo percorsi panoramici. Qui siamo a un passo dalle Prealpi bergamasche, quindi un luogo ideale per chi ama la montagna. Ma il lago offre anche l’opportunità di vivere intere giornate sulle sue rive grazie a molte spiagge attrezzate. Un po’ come essere al mare.

Comprare casa con soli 30.000 euro qui è possibile

Oltre alla qualità della vita straordinaria che offre, l’acquisto di una casa sul Lago d’Iseo può rappresentare anche un investimento redditizio. La crescente popolarità di questa regione come meta turistica, significa che la domanda di alloggi è in costante aumento. Acquistare ora potrebbe rivelarsi un’opportunità di investimento a lungo termine, affittando la casa a turisti e ma mantenendo una residenza secondaria per fughe rilassanti.

Qui non è difficile trovare un immobile in buone condizioni a partire da 30.000 euro. Abbiamo fatto una ricerca sul portale immobiliare Idealista.it*. Abbiamo scoperto una cinquantina di offerte di immobili sul lago a meno di 60.000 euro. Per esempio al momento della stesura dell’articolo era in offerta un bilocale di 48 metri quadri a Villongo, a 30.000 euro. A Volpino era in offerta un bilocale arredato di 60 metri, con giardino a 52.000 euro. A Lovere un monolocale vista lago era in vendita a 55.000 euro. Infine per chi desiderasse spazi più ampi a Vladanica era in vendita una casa di 214 metri quadri a 39.000 euro.

L’Italia è ricca di laghi e le offerte di case su questi specchi d’acqua sono numerose a prezzi davvero vantaggiosi. Per esempio non è difficile trovare un appartamento a 30.000 euro su uno famoso lago a forma di cuore.

* (n.d.r. ProiezionidiBorsa riporta gratuitamente annunci riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità.)