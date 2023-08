Luoghi in Italia dove andare in giornata coi bambini: questi parchi giochi li faranno divertire alla follia

Luoghi in Italia dove andare in giornata coi bambini-Foto da pexels.com

Non c’è niente di più bello che concedersi qualche giornata di svago in famiglia, un modo per godersi i propri cari e cementificare i rapporti. Soprattutto quando vi sono i bambini, è importante vivere assieme a loro nuove esperienze. Può trattarsi di un weekend come di una sola giornata, ma fondamentale è trovare un luogo che possa entusiasmare loro come i più grandi. Cosa c’è di più adatto di un parco giochi? Senza muoverci dall’Italia, e magari anche vicino casa, ve ne sono davvero molti in grado di assicurarci una giornata indimenticabile.

Quando decidiamo di fare una trasferta in compagnia dei più piccoli, dobbiamo tenere presente anche le loro esigenze. Bisognerà trovare dei posti che siano in grado di emozionarli e coinvolgerli, altrimenti per loro sarà una tortura girare. Un luogo in grado di accordare e divertire grandi e piccoli sicuramente è il parco giochi. D’altronde, merito dell’atmosfera e delle attrazioni, anche i grandi sentiranno di tornare bambini e avvertiranno magicamente accorciarsi la distanza di età.

I parchi divertimento sono luoghi in Italia dove andare in giornata coi bambini per renderli felici

Da Nord a Sud, sono tanti i parchi giochi che lasceranno a bocca aperta tutta la famiglia. Andiamo a scoprirne alcuni. Sicuramente è uno dei più famosi, nonché uno dei più grandi d’Italia: stiamo parlando di Gardaland, a Castelnuovo del Garda, in Provincia di Verona. Si tratta di un parco tematico suddiviso in diverse aree e che offre più di 40 attrazioni, tra cui giostre varie, eventi e spettacoli. Possibile visitare all’interno anche il parco Legoland e Sea Life Aquarium. Simbolo del parco è la sua mascotte, il draghetto Prezzemolo. I bambini che non superano il metro di altezza entrano gratis. I prezzi dei biglietti variano a seconda dei periodi e prevedono una riduzione per i bambini sotto i 10 anni. Oscillano attorno ai 40 e i 50 euro al momento.

Aree tematiche e più di 40 attrazioni anche a Mirabilandia, parco dalle dimensioni record. Si trova a Savio, in provincia di Ravenna. Il prezzo intero normalmente costerebbe 44,90 euro, ma bisogna vedere offerte e agevolazioni. Anziani e bambini alti fino a 1,40 cm pagano ridotto, sotto a un metro di altezza non si paga. Non molto distante, Italia in miniatura. Un parco che riproduce tutti i principali monumenti delle varie Regioni in formato ridotto. In realtà offre una miniatura anche dei monumenti europei. Oltre a elementi interattivi, presenta anche giostre e altre interessanti attrazioni. Si trova a Viserba di Rimini (RN). Prezzo intero online 20 €, in cassa 24 €. Ridotto 18/19 €.

Al Centro e al Sud

Scendendo lungo lo stivale, in Toscana il parco più grande sarebbe Il Cavallino Matto a Marina di Castagneto, provincia di Livorno. Offre show, attrazioni avventurose, per famiglie e per bimbi piccoli. Biglietto intero giornaliero a 29 €, ridotto a 21 €, acquistandoli online si ha uno sconto. Magicland a Valmontone a Roma, con spettacoli e varie attrazioni diversificate, molte per tutta la famiglia. I biglietti giornalieri partono da 19,90 €. Sempre a Roma, Cinecittà World, parco divertimenti con 40 attrazioni e 6 spettacoli quotidiani. Tematica del parco il cinema e la televisione. Per gli adulti il biglietto costa 29 o 27 €, per bambini 24 o 22 €.

Edenlandia, a Fuorigrotta (Napoli) sarebbe il più antico parco divertimenti d’Europa. Ha 28 attrazioni e 7 aree tematiche, inoltre ha all’intento il Teatro PalaEden per gli spettacoli. L’ingresso è gratuito, un giro singolo sulle giostre costa 2 o 3 €. Lo Zoosafari di Fasano, provincia di Brindisi, sicuramente è molto noto. Non tutti però forse sanno che dispone anche di un parco divertimenti con giostre, ossia di Fasanolandia. Il costo del Safari è 32 €, per i bambini fino a 10 anni 25 €. Per Fasanolandia il prezzo è di 18 €. Possibile visitare anche il Sea Lion Acquarium a 10 €, a 5 € fino a 10 anni. I bambini fino a 4 anni hanno tutti gli ingressi gratuiti.

Quindi, se cerchiamo luoghi in Italia dove andare in giornata coi bambini, questi parchi giochi fanno proprio al caso nostro.