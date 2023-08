Il ribasso a Wall Street per ora potrebbe avere le ore contate: i minimi?

Siamo a fine settimana e ieri è scaduto un setup mensile. I listini americani sono vicini a supporti di breve periodo, ma lontani ancora dagli obiettivi proiettati di 2/3 punti percentuali. Il ribasso a Wall Street per ora potrebbe avere le ore contate ma procediamo per gradi.

Probabilità a favore di ulteriori ribassi

Dal 6/7 aprile di quest’anno, forti dell’alternanza dei nostri setup rossi, attendevamo la formazione di un massimo rilevante a ridosso del 4 agosto, per poi lasciare spazio a un ribasso di almeno un mese.

Questo ribasso potrebbe assumere caratteri preoccupanti se le chiusure di agosto saranno inferori ai seguenti livelli di supporto:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Da inizio mese stiamo osservando un pattern che si è ripetuto negli annali ed è il seguente:

massimo a inizio mese e minimo a fine mese. I prossimi setup mensili scadranno il 28 e 30 agosto. La probabilità è che si chiuderà il mese sui minimi.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.

Il ribasso a Wall Street per ora potrebbe avere le ore contate ma non sono stati ancora raggiunti i minimi

La seduta di contrattazione del 17 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.474,83

Nasdaq C.

13.316,93

S&P500

4.370,36.

Cosa attendere da ora in poi? Riteniamo che si stiano creando le condizioni per almeno un rimbalzo. Attenzione, questa è una mera ipotesi di un eventuale percorso campione!

Fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a

Dow Jones

35.579

Nasdaq C.

13.998

S&P500

4.527.

Gli obiettivi da raggiungere nel breve termine saranno i seguenti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Cosa dobbiamo osservare per oggi? Se si formerà un minimo inferiore a ieri e poi la chiusura sarà positiva. Questo potrebbe far partire una fase di rimbalzo. Se questo pattern non si formerà oggi lo cercheremo lunedì e nei giorni successivi.

Vedremo cosa accadrà da ora in poi. I prossimi step operativi da monitorare con attenzione saranno lunedì e poi la fine del mese.

