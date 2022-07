Comprare una prima casa è per tutte le famiglie un momento molto importante. Non solo perché spesso scatta un impegno finanziario oneroso, stipulando un mutuo. Ma anche perché bisogna pure scegliere il titolo di casa in cui andare a vivere.

Rispetto al classico appartamento in condominio, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, quando c’è anche la disponibilità economica, si preferisce l’acquisto di una villetta indipendente. Questo perché, chiaramente, si può vivere nella propria casa come si vuole. Senza dover andare a rispettare, in condominio, quelle che devono essere necessariamente le regole di una buona convivenza.

Vediamo allora perché andare a vivere una casa indipendente. Valutando i vantaggi, che sono davvero tanti, ma anche alcuni svantaggi che, in certi casi, possono anche tramutarsi in dei potenziali rischi.

Perché comprare una casa indipendente e scegliere di andarci a vivere non senza aver prima valutato questi svantaggi

Nel dettaglio, la villetta indipendente è la casa ideale per chi punta a godere sempre di un’assoluta tranquillità. In più, l’acquisto di una casa indipendente è praticamente la scelta obbligata da parte di chi non solo, rispetto a un appartamento, vuole fruire di spazi più autonomi, ma anche da parte di chi vuole acquistare una casa con un proprio giardino.

In altre parole, la privacy in una casa indipendente è senza pari. Così come si possono effettuare lavori quando si vuole, per l’immobile come per il giardino, e senza dover mai attendere le autorizzazioni condominiali. Dalla realizzazione di muri di cinta all’installazione di pannelli solari, passando pure per lavori di tinteggiatura, di ristrutturazione e/o di efficientamento energetico.

Questa è quindi, sostanzialmente, la risposta sul perché comprare una casa indipendente. Pur tuttavia, occorre sempre valutare alcuni potenziali svantaggi. Vediamo allora quali sono nel dettaglio.

Quando vivere in una villetta indipendente può essere potenzialmente svantaggioso

La regola aurea, quando si decide di acquistare una villetta indipendente per andarci a vivere, è quella di non comprare una casa che è troppo isolata. Questo specie se si è soliti lasciare incustodito l’immobile. Per dei lunghi periodi a causa del lavoro oppure per le vacanze estive e invernali.

Invece, per chi è capace di tessere buoni rapporti, in un appartamento in condominio è possibile costruire una fitta rete di relazioni e di amicizie che, in caso di bisogno o di emergenza, diventano in tutto e per tutto una sorta di rete di solidarietà tra condomini.

