Sono molto aumentate le compravendite di immobili di taglio piccolo. Molti giovani stanno prendendo coraggio e si informano su come comprare una casa in periferia perfetta per il mutuo under 36 anni. Con prevalenza, attualmente, per il trilocale. Ma sopra questa fascia d’età e con un lavoro o una famigli avviata, il sogno è un altro: la casa indipendente. Lo riferiscono vari osservatori, tra cui quello del Gruppo Tecnocasa, che ha analizzato le compravendite effettuate attraverso le 2.000 agenzie affiliate al suo network, nel primo semestre del 2021. Vediamo oggi con la Redazione di ProiezionidiBorsa quali sono le tipologie di case indipendenti preferite e quali sono gli acquirenti a caccia delle occasioni migliori.

Aumentano i cacciatori single

Lo studio di Tecnocasa rileva che nel 69,6% dei casi le compravendite sono state realizzate da famiglie (coppie e coppie con figli), mentre il 30,4% degli acquirenti è single. Leggiamo però anche i report di altri intermediari immobiliari sulle stipule realizzate quest’anno rispetto al primo semestre del 2020 e del 2019. Si conferma che diminuisce la percentuale di acquisti da parte di famiglie.

Alla ricerca di una abitazione luminosa

Molti osservatori del mercato immobiliare confermano che le soluzioni indipendenti e semi-indipendenti stanno catturando fortemente l’attenzione dei nuovi acquirenti di abitazioni principali che nell’era post-pandemica cercano abitazioni luminose. A proposito di illuminazione e abitazioni, ecco cinque trucchetti che ci permettono di mascherare i difetti della casa. Le ‘prede’ che tutti cercano sono case indipendenti dotate di spazi esterni come un piccolo cortile o un giardino. Ecco perché la casa indipendente resta il sogno degli italiani. La sensazione di ‘clausura’ data dai lockdown ha convinto molti della necessità di un angolo di ‘verde’ per alzare la qualità della propria vita. Qualcuno invece considera un valore imprescindibile la possibilità di isolarsi da terzi, potenziali portatori di virus, malattie o disagi.

Ecco perché la casa indipendente resta il sogno degli italiani

La casa indipendente è al centro delle preferenze anche per gli acquisti di seconde case al mare, in montagna o in campagna. Per quanto riguarda l’accesso al credito bancario, torniamo all’indagine Tecnocasa. Nel primo semestre del 2021, il 54,0% delle famiglie che hanno scelto questo network ha comprato grazie all’ausilio di un mutuo acceso in banca. La percentuale è in crescita rispetto ai semestri precedenti. Uno dei fattori che incide su questa tendenza è la contrazione dei tassi di interesse registrato negli ultimi anni.