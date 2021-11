La comodità degli elettrodomestici è indiscutibile, e di alcuni ormai non si può fare a meno. Sono un aiuto indispensabile nelle faccende domestiche e fanno risparmiare tempo e fatica. Certo, sono anche i principali responsabili di una bolletta salatissima, ma con alcuni accorgimenti si potrà ovviare anche a questo problema. Per esempio, evitando questo errore con l’aspirapolvere che tanti fanno in continuazione.

C’è poi un’altra questione. Purtroppo, gli elettrodomestici sono decisamente ingombranti e occupano gran parte dello spazio in cui si vive. Per ottimizzare gli spazi e avere una casa ordinata, anche quando è piccola, bastano questi 2 trucchi geniali più un’azione rapidissima da fare ogni giorno. Tuttavia, l’ingombro degli elettrodomestici potrebbe comunque essere un problema, soprattutto per chi deve fare i conti con gli spazi ristretti.

Anche in tal caso, esiste una soluzione.

Non soltanto lavastoviglie a incasso ecco l’elettrodomestico compatto che occupa poco spazio e pulisce a fondo

Se vogliamo risparmiare lo spazio occupato dalla lavastoviglie a incasso, potremmo optare per una lavastoviglie portatile, detta anche da tavolo per le sue dimensioni ridotte.

Chi non vive in una famiglia numerosa, potrebbe trovare nella lavastoviglie portatile un’ottima alternativa. Oltre a occupare poco spazio, permette un lavaggio rapido ed efficace, che usa poca acqua e corrente, facendo risparmiare anche nella bolletta.

Altra fonte di risparmio è il fatto che non è necessario farsela spedire né montare, e l’installazione si può fare tranquillamente in autonomia.

Perfetta per i single e le coppie, la lavastoviglie portatile è utile non solo in casa, ma anche fuori. Durante le festività può servire per dare una mano in più a chi ci ospita, o per riceverla se siamo noi a dover spadellare.

Anche chi va in vacanza nelle case in affitto, caravan, roulotte o case mobili può pensare di portarsela dietro per concedersi un piccolo lusso.

Insomma, non soltanto la lavastoviglie a incasso ecco l’elettrodomestico compatto che occupa poco spazio e pulisce a fondo.

Come scegliere il modello di lavastoviglie portatile più adatto

In commercio ci sono tanti tipi di elettrodomestici, da scegliere in base alle proprie esigenze. Ecco alcuni consigli su come scegliere il modello di lavastoviglie portatile più adatto.

Una prima cosa da guardare è il numero di coperti che si possono lavare contemporaneamente. In genere possono essere fino a sei, ossia 6 set comprensivi di piatto, scodella, bicchiere e posate. La scelta dovrà tenere conto del numero di persone che dovrebbero usarla e dello spazio che si ha a disposizione.

Poi, considerare se si vuole o meno il sistema di asciugatura, perché alcune ne sono dotate, altre no.

Infine, controllare il numero di programmi e di funzionalità disponibili in base alle proprie abitudini di utilizzo.

