Durante i cambi di stagione nell’armadio capita spessi di trovare dei vecchi cappelli che non si utilizzano più come un tempo. Che farne? Prima di disfarsene, potrebbe tornare utile conoscere le idee di riciclo creativo e di design originale che illustriamo di seguito. Non si butteranno più i vecchi cappelli dopo aver scoperto questi favolosi riutilizzi che fanno risparmiare molti soldi in casa.

Realizzare un favoloso paralume per lampade da tavolo o sospese

Parlare di cappelli vuol dire spalancare le porte di un mondo a se stante fatto di numerose tipologie e forme. I cappelli sono una vera e propria passione per chi li indossa con una certa frequenza. Inoltre, accompagnano davvero tutte le stagioni dell’anno con tessuti e texture variegate. Quando non si utilizza più uno specifico cappello, si potrebbe ridonargli vita attraverso delle particolari idee di recupero creativo nell’arredamento di casa. Utilizzare un cappello per arredare non solo consente un grande risparmio, come vedremo ora, ma dona quel tocco chic e ricercato all’ambiente che molti ricercano.

Non si butteranno più i vecchi cappelli dopo aver scoperto questi favolosi riutilizzi che fanno risparmiare molti soldi in casa. Una prima idea di riutilizzo prevede la realizzazione di un paralume. I cappelli, in particolare quelli di paglia o rigidi, si prestano volentieri a svolgere una funzione completamente diversa da quella per cui sono stati creati. Chi ha nell’armadio un copricapo che non utilizza più con un po’ di fantasia e di manualità potrebbe ridare nuovo stile ad una stanza. Si possono realizzare dei favolosi paralumi sia per lampade da tavolo che per lampade sospese. Questa è un’idea molto easy per sostituire dei vecchi paralumi ormai vetusti e offrire nuova veste alla stanza.

Decorare le pareti utilizzando i cappelli come quadri

Altra idea di riutilizzo molto semplice ma dal meraviglioso design prevede l’utilizzo dei cappelli come veri e propri complementi di arredo. Questa soluzione è ideale anche per una casa piccola che richiede alcune accortezze in fase di arredo come abbiamo indicato qui. Basterà appenderli alla parete come se fossero dei quadri e creare dei giochi dinamici per conferire colore e originalità alla stanza. La tipologia di cappello da scegliere deve essere funzionale all’arredamento della stanza ed avere delle tonalità cromatiche che ben si abbinano all’ambiente.

Realizzare dei porta oggetti o coprivaso inamidando i cappelli morbidi

Che fare dei cappelli morbidi di lana o fatti all’uncinetto? Ebbene, i copricapo in lana si possono trasformare in favolosi portaoggetti o coprivaso da posizionare su madie, cassettiere, comò o comodini. Tutto quello che si deve fare è renderli rigidi. Basterà inamidarli con le varie tecniche che solitamente si utilizzano per queste procedure. In alcuni casi è possibile anche utilizzare una mescola di acqua e colla liquida da spalmare sulla superficie e far asciugare. Il questo modo il cappello prenderà la forma desiderata e si potrà riutilizzare in vari modi. Insomma, è proprio vero che non si butteranno più i vecchi cappelli dopo aver scoperto questi favolosi riutilizzi che fanno risparmiare molti soldi in casa.

