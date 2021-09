In un precedente report (clicca qui per leggere) avevamo individuato in area 0,13 euro il supporto verso il quale si sarebbero dirette le quotazioni dopo la rottura di area 0,191 euro. Dopo la rottura del supporto le quotazioni hanno accelerato al ribasso puntando area 0,13 euro e ora le azioni KI Group sono a contatto con supporti chiave che condizioneranno il futuro del titolo. La mancata tenuta di area 0,13 , infatti, farebbe ulteriormente accelerare al ribasso con obiettivo in area 0,03 euro (II obiettivo di prezzo).

Purtroppo non ci sono indicazioni positive che possa spingere l’investitore a puntare sulle azioni KI Group.

Se pensiamo alla valutazione qualunque sia il parametro considerato le azioni del titolo in questione sono fortemente sopravvalutate. Neanche le prospettive di crescita del fatturato e/o dell’utile sono tali da rendere interessante KI Group.

Cosa potrebbe accadere se la tendenza su questo titolo dovesse girare al rialzo?

Abbiamo provato a sviluppare una proiezione rialzista nell’ipotesi in cui il minimo si collochi in area 0,13 euro. In questo caso l’obiettivo più vicino si trova in area 0,183 euro con obiettivi successivi in area 0,237 euro e 0,291 euro. In questo caso le azioni KI Group potrebbero andare incontro a un raddoppio del loro valore.

Prima di concludere un’importante avvertenza. La capitalizzazione di KI Group e di poco inferiore al milione di euro e il controvalore scambiato giornalmente, media degli ultimi tre mesi, è inferiore ai 20.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario in quanto si potrebbe andare incontro a grosse perdite in conto capitale.

Le azioni KI Group sono a contatto con supporti chiave che condizioneranno il futuro del titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 14 settembre a 0,13 euro in ribasso del 3,70% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale