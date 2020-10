Esistono delle soluzioni efficaci per dipingere un mobile in legno laccato, lucido o laminato senza scartavetrare o sverniciare la superficie. Si tratta di possibili soluzioni fai da te che è facile impiegare anche in case a costi davvero contenuti. Vediamo, allora, nella guida dei Tecnici di ProiezionidiBorsa cosa serve e quali strumenti sono utili per dare nuova vita ad un vecchio mobile di casa.

L’utilità di non carteggiare

Come dare nuova vita al proprio mobile? Questa è una domanda che gli appassionati del fai da te si pongono spesso. Vi proponiamo allora una semplice guida su come verniciare un mobile in legno senza carteggiare in 4 semplici mosse.

Se vi state domandando quale sia l’utilità di non scartavetrare il mobile, la ragione è semplice. L’operazione del carteggio è piuttosto lunga e comporta l’utilizzo di macchinari specifici come la smerigliatrice, strumento che non tutti hanno a disposizione in casa. Inoltre, l’uso della smerigliatrice comporta la creazione di abbondanti micropolveri che tendono a diffondersi nello spazio. Perciò, realizzare questa impresa tra le mura domestiche richiederebbe un enorme lavoro di pulizia successivo. Ecco che, dunque, è possibile adottare delle soluzioni più rapide e meno impegnative per dare nuova vita e nuovo colore al mobile che si ha in casa.

Come verniciare un mobile in legno senza carteggiare in 4 semplici mosse?

Step 1: reperire il seguente materiale utile

Prima di avviare i lavori, è preferibile procurarsi tutti i materiali utili alla realizzazione del manufatto. Per prima cosa, dunque, assicuratevi di avere questi materiali: telo protettivo, oppure dei vecchi giornali o lenzuola a protezione del pavimento e delle pareti; dei guanti e una tuta protettiva o dei vecchi indumenti; un rotolo di nastro carta da applicare alle superfici che non si dovranno colorare e le vernici ed i pennelli utili al lavoro. Inoltre, è bene che vi procuriate della paglietta verde e del primer, facilmente reperibile in ferramenta.

Step 2: applicare il primer

Una volta che avrete tutti i materiali per cominciare, vediamo come procedere alle fasi successive. Per prima cosa, strofinate la paglietta verde lungo tutta la superficie sulla quale andrete ad applicare il primer. No si tratta di una operazione di vero e proprio carteggio, ma sarà molto utile per meglio fissare il primer. Una volta che avrete passato al spugnetta su tutto il mobile, potrete stendere il primer. Si tratta di una particolare vernice bianca che lega molto bene anche sulle superfici lucide e serve a fissare successivamente il colore che si desidera. Non occorre che lo strato di primer sia spesso, è assai più importante che sia uniforme. Questa vernice aggrappante sarà la base sulla quale poi andrete a stendere il colore che desiderate per il vostro nuovo mobile.

Step 3: verniciare il mobile seguendo questi accorgimenti

Una volta che avrete terminato di stendere il primer, dovrete attendere almeno un paio di ore affinché si asciughi completamente. A questo punto, si può partire a dare nuovo aspetto al proprio mobile. In base alla sfumatura cromatica e all’intensità di colore che vorrete dare al vostro mobile, potrà essere necessario passare anche due volte la vernice. In questi casi, è sempre utile attendere la perfetta asciugatura tra una mano e l’altra di vernice. Inoltre, un aspetto molto importante da considerare riguarda la stesura del colore: dare sempre una pennellata decisa e a piccoli tratti. In questa maniera, si riuscirà a distribuire il colore in maniera uniforme o omogenea. Lasciate asciugare bene al termine dell’operazione.

Step 4: donare brillantezza al mobile con questo trucco

Il quarto e ultimo step per completare il lavoro, consisterà nello stendere una vernice fissativa trasparente. In questo modo, il legno avrà un aspetto più curato e sarà meno vulnerabile ai segni del tempo. Questo è importante soprattutto se usate una vernice ad effetto gesso per cambiare colore. Queste ultime, infatti, sono piuttosto porose e richiedono una finitura di cera per donare brillantezza al mobile. Una volta che avrete completato quest’ultima operazione, potrete mostrare con grande orgoglio a parenti e amici il vostro nuovo capolavoro.

Ecco come verniciare un mobile in legno senza carteggiare in 4 semplici mosse.

