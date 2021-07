Anche quando siamo soli non lo siamo mai veramente, poiché il telefono ci tiene costantemente collegati al resto del mondo. È difficile dunque ritagliarsi degli spazi non invasi dalla tecnologia, e persino il sonno è minacciato da questo rischio. Per questo, la maggior parte degli studi relativi all’influenza sulla qualità del sonno, suggeriscono di staccare le connessioni in anticipo rispetto al momento del sonno. Vi spieghiamo quindi perché bisognerebbe spegnere il cellulare almeno un’ora prima di andare a dormire.

Per motivi scientifici

Praticamente tutti gli studi che si sono focalizzati sull’analisi della relazione tra telefono e sonno hanno dimostrato che il primo danneggia notevolmente la qualità del secondo. Le motivazioni sono principalmente due.

La prima è che lo schermo luminoso del telefono interferisce con la produzione di melatonina, un ormone prodotto dalla ghiandola pineale che ha il compito di regolare il ciclo sonno-veglia. La seconda motivazione è che la possibilità di ricevere messaggi o chiamate ci pone in un costante stato di allerta che ci impedisce di cadere in un sonno profondo.

Per il relax che ci meritiamo

Quanto è difficile leggere un libro restando concentrati se sul comodino c’è il telefono che vibra o squilla ogni manciata di secondi? Se la sera ci si aspetta di non ricevere più messaggi, continuano ad arrivare comunque le notifiche delle notizie, dei social, delle mail. Spegnere il telefono significa allora riservarsi del tempo per noi e per fare altro senza distrazioni: che sia leggere, guardare un film, meditare o ascoltare un po’ di musica.

In conclusione, spegnere il telefono (o almeno la connessione dati) la sera non può che portare vantaggi positivi al nostro organismo e alla nostra mente. Ecco perché bisognerebbe spegnere il cellulare almeno un’ora prima di andare a dormire, e ricordare che la nostra salute viene prima delle notifiche.