Con un solo unico prodotto è spesso possibile risolvere un gran numero di problemi fisici o di piccoli inestetismi. È quanto accade con quest’olio incredibile che molti conosceranno per gli straordinari effetti sulla bellezza dei capelli o della pelle. L’olio di germe di grano, però, è potenzialmente in grado di fare molto di più.

La Redazione di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa intende approfondirne le caratteristiche dal punto di vista nutrizionale. Quindi, ecco spiegato perché è un’enorme fonte di vitamine e benessere quest’eccezionale olio che mantiene la pelle giovane.

Com’è composto e come utilizzarlo

Questo elisir di giovinezza è l’olio ottenuto dall’embrione (germe) della carosside. L’olio di germe di grano svolge una funzione antiossidante veramente importante, combattendo i radicali liberi e mantenendo la pelle giovane. Per chi ha invece l’esigenza di allontanare rughe e macchie della pelle, suggeriamo questo altro rimedio.

L’olio, poi, riequilibra il metabolismo lipidico, ma la vera fondamentale particolarità è l’altissimo livello di vitamina E che apporta al corpo. Questo accade perché l’embrione, o germe, deve favorire la crescita del grano ed è ricchissimo di proprietà nutritive importanti, tra cui la stessa vitamina E.

Il germe subisce una lavorazione a freddo che lo trasforma proprio nell’olio. Il quantitativo di vitamina E sorprende grandemente. 100 grammi di olio di germe di grano apportano ben 133 milligrammi di Vitamina E.

La vitamina E svolge, nel corpo umano, un ruolo davvero eccezionale. Essa è fortemente antiossidante e la sua mancanza è spesso responsabile di anemie anche nei bambini più piccoli. La consumazione equilibrata dell’olio di germe di grano è particolarmente adatta agli sportivi. L’olio di germe di grano sembra poter infatti migliorare la resistenza fisica.

Tra le altre cose, presenta anche buoni quantitativi di vitamina B, calcio, rame, fosforo e magnesio. All’aspetto è di colore giallo e abbastanza denso ed è possibile usarlo come integratore alimentare o direttamente come condimento per i piatti.

Ovviamente, l’assunzione del grano e de suoi derivati è sconsigliabile in pazienti con morbo celiaco. In ogni caso, è sempre preferibile prima concordare dosi e possibilità d’assunzione con il proprio medico.