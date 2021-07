Ci sono dei prodotti che non dovrebbero mai mancare nelle nostre case proprio perché si prestano a tanti diversi utilizzi.

Tra questi vi è sicuramente il borotalco.

Questo prodotto è divenuto popolare perché utilizzato per la cura dei più piccoli.

Il suo uso principale, infatti, è sempre stato quello di assorbire l’umidità dopo il bagnetto o la doccia. Contribuendo al contempo a profumare la pelle e a ridurre le irritazioni cutanee.

Eppure, in pochi sanno che questo prodotto può essere utilizzato in tante altre situazioni domestiche.

Oggi con il Team di ProiezionidiBorsa ci soffermeremo proprio su alcuni usi alternativi del borotalco. Ponendo l’attenzione soprattutto sugli utilizzi alternativi di questo prodotto che potrebbero tornarci utili in questa stagione.

Questo prodotto poco costoso e dai mille utilizzi non dovrebbe mai mancare in casa

Uno dei motivi per cui non dovremmo mai farci mancare questo prodotto è dato dal suo utilizzo contro le macchie di grasso.

Nel caso in cui ci dovessimo macchiare i vestiti di olio, basta spargere il borotalco sulla zona interessata e lasciare in posa per un paio di ore.

La polvere infatti assorbirà il grasso. Decorso questo tempo, basterà eliminare il borotalco spazzolando energicamente o semplicemente sbattendo il vestito.

Il borotalco come alternativa al deodorante

Questo prodotto risulta ottimo anche per chi ha problemi di sudorazione. Possiamo infatti applicarlo sotto le ascelle oppure sui piedi per bloccare i cattivi odori e l’eccesso di sudorazione.

Quante volte, infatti, in questa stagione calda rinunciamo ad indossare scarpe comode proprio per il disagio che viviamo. Basterebbe invece applicare del borotalco e tenere a bada l’eccessiva sudorazione.

Tra l’altro questo prodotto poco costoso e dai mille utilizzi non dovrebbe mai mancare in casa. Infatti tra i tanti utilizzi alternativi del borotalco, ricordiamo che esso rappresenta un ottimo repellente per le formiche.

Messo quindi nei punti critici, le formiche non riusciranno a passare sopra il borotalco che così risulterà ottimo per tenere alla larga questi piccoli e sgraditi animaletti.