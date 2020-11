Per chi ha a casa un estrattore o una centrifuga, ecco spiegato il perché bere il succo di barbabietola rossa è una bomba di salute. Per esempio, bastano due barbabietole rosse per fare il pieno di vitamine e di sali minerali con un apporto calorico che è risibile. E questo perché sono circa 40 le calorie della barbabietola rossa ogni 100 grammi.

Ecco il perché bere il succo di barbabietola rossa è una bomba di salute

Tra le proprietà naturali delle barbabietole rosse ci sono quelle che combattono i sintomi influenzali e quelle che incrementano nello stesso tempo le difese immunitarie. In più, la barbabietola rossa ha spiccate proprietà diuretiche e digestive in quanto stimola naturalmente nel corpo umano le secrezioni gastriche.

Spesso, pur tuttavia, si rinuncia al centrifugato di barbabietola rossa in quanto magari il sapore non è del tutto gradito. Ma si può rimediare aggiungendo la frutta, le spezie ed altre verdure o ortaggi. Per esempio, si può preparare e bere il succo di barbabietola rossa aggiungendo una mela.

Semplicemente grattugiando un pezzetto di radice di zenzero, oppure preparare un centrifugato di succo di barbabietola con l’aggiunta di una carota e del succo di un limone. Dopo aver eliminato le foglie, basterà lavare bene e poi tagliare a pezzetti l’ortaggio ma sempre senza togliere la buccia che è quella che contiene la maggior parte dei nutrienti.

Succo di barbabietole, una bevanda naturale che è ideale pure per gli sportivi

Il succo di sole barbabietole rosse, o con aggiunta di spezie, frutta o altre verdure, deve essere bevuto subito, ovverosia dopo essere stato estratto o centrifugato. E questo al fine di bere una bevanda naturale che mantiene tutte quelle che sono le sue spiccate proprietà nutrizionali. In pochi minuti sarà così pronto un succo che, tra l’altro, è ideale da bere pure a conclusione dell’attività fisica o sportiva anche intensa.