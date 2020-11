Nella dieta sana ed equilibrata è necessaria l’assunzione di tutti i nutrienti necessari per il fabbisogno dell’organismo, dai carboidrati alle proteine, e passando per i grassi. Nella scelta dei cibi, pur tuttavia, bisogna fare attenzione pure alla presenza o meno di alcuni micronutrienti che, allo stesso modo, sono essenziali a medio ed a lungo termine per il benessere psicofisico.

Si tratta, nello specifico, dei sali minerali con alcuni di questi che sono primari in quanto il corpo tramite il cibo ha bisogno di assumerli in quantità maggiori rispetto a tutti gli altri. Si tratta, nello specifico, del calcio e del potassio, ma anche fosforo, magnesio e sodio. Allora, ecco dove si trovano i 5 sali minerali naturali più importanti per la dieta. E questo anche perché spesso alcuni cibi rispetto ad altri hanno delle proprietà e dei valori nutrizionali che possono essere sorprendenti o comunque non conosciuti.

Ecco dove si trovano i 5 sali minerali naturali più importanti per la dieta

Nel dettaglio, i cibi ricchi di calcio si trovano in prevalenza i latticini ed i cereali. Così come il calcio si trova in concentrazioni superiori alla media, rispetto agli altri cibi, nelle verdure a foglia verde e nei legumi.

Il potassio si trova al pari del calcio pure nei cereali integrali e nelle verdure, ma anche nella carne. Elevate concentrazioni di potassio sono inoltre presenti nella frutta secca a partire dalle noci e passando per le mandorle e per le nocciole.

Il fosforo si trova nella carne, ma soprattutto nel pesce e nelle uova ed ancor di più nei legumi e nei semi dei cereali. Mentre i cibi con elevate concentrazioni di magnesio sono, oltre alla frutta secca, pure i cereali ed i legumi.

Infine, per quel che riguarda il sodio, questo si trova nel comune sale da cucina. Ecco perché, per una dieta sana ed equilibrata, tutte le ricette prevedono l’aggiunta di sale. Ma sempre e solo un pizzico, senza mai esagerare.