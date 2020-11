Va detto senza troppi giri di parole: i wurstel non sono un grande alimento. Ma sotto alcuni punti di vista consumare questo cibo può risultare utile: praticità, bassi tempi di cottura, risparmio sul bilancio famigliare. Ovviamente se vogliamo farci una bella cenetta romantica a casa è meglio lasciare la confezione in frigo e optare per pietanze decisamente più appetibili. All’interno di questa guida di ProiezionidiBorsa vedremo qual è il procedimento per ottenere il prodotto finito che arriverà direttamente sulle nostre tavole. Quindi, ecco come si fanno i wurstel.

Cosa c’è nei wurstel

Questi salsicciotti dalla forma allungata sono degli insaccati preparati in grandi impianti industriali presenti soprattutto nei paesi del Nord Europa, Germania in particolare. Ma come sono fatti? Si tratta di budelli riempiti con la carne separata meccanicamente. Quest’ultima è un mix di parti di carne ricavata da tacchino, manzo, vitella, pollo ed altro bestiame. Una volta ottenuti i tagli di carne desiderati, i produttori sfruttano le carni attaccate alle ossa per realizzare questo prodotto dalla facile e pronta realizzazione.

Il procedimento

Ecco come si fanno i wurstel: la carne separata meccanicamente viene ridotta in poltiglia alla quale vengono aggiunti poi preparati di spezie come paprika, pepe, sale, coloranti e conservanti. Viene inoltre aggiunto dell’amido con qui questo preparato viene addensato. A questo punto, dopo altri passaggi, il composto viene introdotto all’interno dei budelli che saranno divisi da macchine specializzate nel taglio. Di qui i wurstel vengono riposti su dei grossi ganci pronti per essere infornati più di 2 ore a quasi 100° C. Ma prima di entrare in forno, c’è un altro passaggio. I wurstel infatti vengono sottoposti ad una gittata di fumo che serve ad aromatizzarli ancora di più. Infine, una volta usciti dal forno i wurstel passeranno sotto una nuova gittata di fumo, questa volta gelata. Dopo questo passaggio le carni sono pronte per il confezionamento e la distribuzione.