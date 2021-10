Trovare il televisore dei sogni e adatto alle proprie esigenze potrebbe risultare un’impresa molto difficile, soprattutto se si devono far quadrare i conti.

Ciò che principalmente ci potrebbe mettere in confusione è tenere a mente tutti gli elementi importanti per valutarlo.

Sappiamo ormai che oggi si parla solo di Smart TV, ma i modelli in commercio sono numerosissimi così come i Brand. Per non parlare, poi, delle tecnologie dei pannelli ultrasottili, dei pixel e della qualità del suono.

C’è, però, anche un altro aspetto che potrebbe metterci in subbuglio giusto un attimo prima dell’acquisto e cioè la dimensione. Per i televisori questa si misura in pollici e andrebbe valutata anche la distanza dallo schermo e quindi complessivamente la dimensione della stanza.

Quindi, in fin dei conti, sarebbero tante le domande che risuonano di più nella mente di noi consumatori. Quale TV acquistare? A quale prezzo? Quanti pollici? Per quale stanza?

In questo articolo, allora, proveremo a fare un po’ di chiarezza, scoprendo un televisore eletto migliore Smart TV perfetto per una stanza di medie dimensioni e poco costoso.

La categoria

Il televisore di cui stiamo parlando rientra nella categoria che va dai 40 ai 43 pollici, perfetto per un salotto o una grande cucina. Quindi, potremmo piazzarlo di fronte al tavolo oppure ai divani, con una distanza dallo schermo che dovrebbe essere all’incirca di 3 massimo 3,5 metri.

Dopo aver preso le adeguate misurazioni, andiamo proprio a scoprire di cosa si tratta.

Eletto migliore Smart TV, perfetto per una stanza di medie dimensioni e poco costoso

La classifica in cui primeggia questo Smart TV è di Altroconsumo, che ha condotto un’indagine su 223 modelli rientranti nella categoria che abbiamo appena presentato.

Al primo posto, quindi, troviamo un LG modello 43UN73006LC il cui prezzo oscilla tra i 350 euro circa ai 450 euro circa. Le sue caratteristiche principali sono:

schermo 43 pollici LED;

visione in 4K;

sistema operativo di LG chiamato WebOS 5.0;

Google Assistant e Alexa integrati;

3 porte HDMI e 2 USB.

Dai risultati dei test condotti sempre da Altroconsumo sembrerebbe, poi, che questo Smart TV abbia anche una buona qualità dell’audio e sia semplice da utilizzare.

Altri in classifica

Se, però, volessimo optare per qualche altro prodotto, andiamo a scoprire alcuni degli altri Smart Tv presenti in classifica.

Al secondo posto, a pari merito, ne troviamo diversi, tra cui, per esempio:

LG 43UP776LB, 43 pollici con un prezzo che oscilla intorno ai 500 euro;

LG 43UN81006LB, 43 pollici con un prezzo che oscilla sempre intorno ai 500/600 euro;

Al terzo posto troviamo, invece, LG 43UP78006LB, 43 pollici con un prezzo di circa 450 euro.

Al quarto posto, infine, ne abbiamo sempre diversi, tra cui:

PANASONIC TX-40HX810E, 40 pollici e con un prezzo di circa 700 euro;

SONY KD-43X80J, 43 pollici e con un prezzo attorno ai 700/800 euro.

