È iniziato il conto alla rovescia per la notte di Halloween. Tradizionalmente, pur non appartenendo alle nostre tradizioni, è comunque uno dei momenti di socializzazione e convivialità più attesi. Speriamo di tornare a vedere i bambini suonare al nostro campanello con la famosa frase: “dolcetto o scherzetto”. Prepararsi ad Halloween per gli adulti, significa spesso mettersi a disposizione dei propri figli. Aspettando Halloween con questi saporitissimi biscotti facili da preparare e pronti in pochi minuti è uno dei consigli della nostra Redazione. Sistemi economici e siti specializzati pieni di offerte per avere costumi di Halloween low cost per grandi e piccini. Sì, perché, alla fine, potrebbero tornare anche gli adulti a festeggiare con qualche ritrovo nel rispetto delle normative.

Una volta c’erano i costumi a noleggio

Fino allo scoppio della Pandemia, uno dei sistemi per accaparrarsi un vestito di Halloween era quello di affittarlo. Azione che non era per forza sinonimo di risparmio, ma perlomeno ci consentiva di avere un’ampia scelta di vestiti. Oggi, per cause di forza maggiore, difficilmente troveremo la possibilità di noleggiare un costume di Halloween sia per grandi che per bambini. Ecco allora che dobbiamo ingegnarci in altri modi.

Sistemi economici e siti specializzati pieni di offerte per avere costumi di Halloween low cost

Preparare in casa un costume di Halloween non è un’impresa impossibile soprattutto se i figli sono piccoli. I classici costumi da streghetta, da scheletro, da vampiro non sono poi così difficili da preparare utilizzando magari tessuti già a nostra disposizione. La spesa può limitarsi al trucco, alle dentiere finte, a eventuali armi giocattolo e accessori. La cosa potrebbe però diventare più complicata con i figli più grandi, che storcono il naso di fronte ai costumi artigianali. Ecco allora che bisognerà andare alla ricerca di costumi commerciali senza spendere cifre incredibili.

eBay e Amazon a monopolizzare il mercato

Come capita ormai per la quasi totalità di oggetti e accessori anche di uso quotidiano, non possiamo tralasciare l’importanza di Internet. Anche per la scelta dei costumi, due colossi come eBay e Amazon rappresentano più di un’alternativa. Soprattutto Amazon, avendo a disposizione l’opzione Prime, potrebbe permetterci di ricevere i costumi per tempo, facendo la gioia dei nostri bambini. Esistono poi anche dei siti meno conosciuti ma che sono dei veri e propri punti di riferimento del settore, come:

Vegao;

Funidelia;

Divertilandia.

Stiamo attenti a chiedere e capire bene la data di consegna per non rischiare di vedere arrivare il vestito terminato Halloween.

