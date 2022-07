Una delle mete del momento sono la Scozia e le sue isole. Questo Paese europeo affascina moltissimi, che qui arrivano per farsi trasportare dalle atmosfere misteriose e nordiche. Anche grazie al successo dei film di Harry Potter, che sono stati girati qui, ogni anno migliaia di italiani la visitano.

Grazie a collegamenti comodi ed economici, la Scozia è una meta ottima per gli italiani, che spesso vi trascorrono qualche giorno d’estate.

Una caratteristica di questa regione è l’essere piuttosto costosa. In realtà non è impossibile fare una vacanza economica, se sappiamo come. Ecco perché per visitare la Scozia quest’estate senza spendere una fortuna possiamo seguire questi semplici consigli.

Una regione che fa innamorare chi ci capita

La Scozia è un Paese che fa parte del Regno Unito e che gode di una certa autonomia politica. Grazie ai paesaggi incontaminati, alle montagne pittoresche e alla cultura unica è una meta turistica amata da milioni di turisti ogni anno. Sia che desideriamo trascorrere qualche giorno nel silenzio delle Highlands, che preferiamo visitare le città principali, come Edimburgo e Inverness, dobbiamo sapere che non è una meta low cost.

A causa del cambio di valuta e ai prezzi elevati, affittare una stanza da queste parti può essere molto caro. Con meno di 50 euro per notte è praticamente impossibile trovare una sistemazione, anche nelle zone meno turistiche. Per questo in molti rinunciano al viaggio e preferiscono scegliere altre destinazioni economiche e accessibili.

In realtà se siamo pronti a organizzare il viaggio e ad adattarci possiamo trascorrere una settimana in Scozia per poco più di 100 euro.

Per visitare la Scozia quest’estate senza spendere una fortuna basta conoscere questi semplici trucchetti

L’intero Paese è costellato da diversi campeggi accessoriati e comodissimi. Spesso e volentieri sono anche situati in località incredibili, con una vista panoramica speciale.

Non dovremo far altro che organizzare un viaggio in tenda e spenderemo anche 10 sterline a notte a persona. La maggior parte di queste strutture sono molto confortevoli e offrono l’uso dell’energia elettrica e dell’acqua calda.

Se desideriamo risparmiare anche sull’affitto dell’auto possiamo pensare di utilizzare i treni. Nella regione c’è una fitta rete ferroviaria che si dirama dalle principali città. Grazie al biglietto Interrail potremo acquistare degli abbonamenti che ci permettono di risparmiare decine di sterline sul prezzo dei biglietti. Oppure potremo usare il trasporto pubblico, per esempio gli autobus, che è molto efficiente ed economico.

