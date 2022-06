Tutti sognano Dubai ma in pochi conoscono questa meta alternativa lussuosa ma economica in cui rivivere Le mille e una notte

Se pensiamo alle mete più gettonate da chi vuole uscire dall’Europa ma rimanendo al sicuro, Dubai e gli Emirati sono una delle più gettonate. Con il suo lusso sfrenato, i leggendari centri commerciali e le architetture avveniristiche, molti impazziscono per conoscere questo angolo di deserto trasformato in uno dei luoghi più moderni. L’unico problemino per chi viaggia senza un grosso budget sono i costi. Nonostante la città si trovi in Medio Oriente, i prezzi risentono di un turismo di massa di alto livello. Oggi proporremo una meta simile ma più economica. Spesso basta conoscere i giusti trucchi per viaggiare spendendo poco o niente. Perché tutti sognano Dubai, ma in pochi conoscono questa meta alternativa che saprà stupirci con il suo fascino.

Un angolo di paradiso ancora poco noto

Chi vuole visitare Dubai è attratto dal Medio Oriente e dal Mondo arabo. La capitale emiratina può sembrare il posto più papabile per una vacanza o un weekend lungo, eppure ci sono altre località che vale la pena conoscere. Oggi vogliamo parlare di Muscat, capitale dell’Oman, Paese indipendente situato a Sud della penisola arabica.

A differenza di Dubai, in questa città possiamo ammirare costruzioni storiche e respirare un’aria più genuina. La città possiede attrazioni interessanti come la moschea del sultano Qabus, realizzata in uno stile contemporaneo. Oppure i vicoli di Muscat vecchia, che ospita il palazzo di Al Alam e gli uffici governativi. E poi ancora il suq, che con le sue mercanzie affascina gli occidentali alla ricerca di souvenir.

In Oman possiamo trovare tutto ciò che desideriamo, da un mare cristallino alle dune sabbiose in cui fare escursioni. Ma anche resort da favola e ristoranti di pregio. Che l’Oman e Muscat siano una destinazione più economica è chiaro da un rapido confronto dei prezzi. I beni di consumo costano il 20% in più a Dubai e gli affitti addirittura il 50% in più. Il prezzo di ristoranti e bar invece addirittura sfiora il 40% in più. Grazie alle strutture di pregio e alle atmosfere orientali potremo vivere un’esperienza che ci porterà in un Oriente mitico come quello de Le mille e una notte.

