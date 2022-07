Le vacanze sono un modo per staccare la spina e lasciarsi alle spalle la routine quotidiana. Dopo un luogo periodo di restrizioni, tornare a viaggiare ci sembra quasi un sogno. I vari lockdown ci hanno insegnato ad apprezzare di più le meraviglie del nostro Paese. Mentre molte persone trascorrono le vacanze visitando città d’arte, altri preferiscono cercare luoghi dalle bellezze naturali magnifiche. Scegliere di partire per un viaggio a contatto con la natura può aiutarci ad alleviare lo stress. Proprio per questa ragione, oggi vogliamo suggerire una meta italiana che tutto il Mondo ci invidia. È una piccola isola del Sud Italia che ci regala spiagge da sogno e un mare davvero incontaminato.

La più piccola delle Egadi

La sua superficie è di soli 5 chilometri quadrati eppure l’isola di Levanzo è una delle più grandi meraviglie del nostro Paese. Si trova al largo della costa di Trapani e potremo raggiungerla comodamente in circa 30 minuti prendendo il traghetto o l’aliscafo. Essendo molto piccola, non è necessario affittare un’automobile per visitare Levanzo. Anche per questo motivo, quest’isola è la meta ideale per chi desidera allontanarsi dallo stress e odia la confusione.

Sembra di essere alle Maldive ma è la perla delle Egadi l’isola dal mare pulito e spiagge paradisiache ideale per rigenerarsi

Il piccolo borgo di Levanzo è costituito da poche e tipiche casette bianche che regalano un paesaggio bellissimo in contrasto con il blu del mare. Qui potremo vedere la chiesetta dell’isola e fermarci a gustare dell’ottimo pesce fresco in uno dei ristoranti presenti. Uno dei simboli dell’isola è il Faro di Capo Grosso, tutt’oggi attivo e funzionante. Situato nella parte Nord dell’isola, possiamo raggiungerlo comodamente dal borgo anche se il percorso può essere lungo.

Le spiagge

Chi sceglie Levanzo per le vacanze lo fa soprattutto per le sue spiagge tropicali. Cala Minnola alle spalle ha una splendida pineta e si affaccia su un mare trasparente. Possiamo arrivare qui a piedi oppure in barca.

Cala Faraglione è il luogo che consigliamo per godere di un tramonto mozzafiato. Si tratta di una piccola spiaggia che possiamo raggiungere percorrendo la strada panoramica dal paese in circa 10 minuti.

Infine, non dimentichiamo Cala Dogana, la spiaggia più vicina al porticciolo. Questo luogo ci regala acque davvero pulite e una vista stupenda sul borgo suggestivo.

Consigli

Sembra di essere alle Maldive ma è nostra questa splendida isola del Mediterraneo. Consigliamo di dedicare del tempo per fare delle escursioni a piedi per scoprire angoli meravigliosi dell’isola e scorci mozzafiato. La natura rigogliosa di Levanzo può lasciarci davvero senza parole. Inoltre, ci sono delle calette raggiungibili via mare e proprio per questo concedersi almeno un’escursione in barca è un’esperienza davvero magnifica.

