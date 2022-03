Per arrotondare stipendio o pensione non serve la lampada di Aladino, si possono guadagnare soldi da casa, gratis e senza fatica, grazie a questo comodo lavoro online

Il sogno di tutti noi è quello di poter guadagnare soldi senza fare grande fatica. Meglio ancora da casa, comodamente sdraiati sul nostro divano o restandocene a letto. Sembra un sogno irrealizzabile, ma fino ad un certo punto.

Non stiamo parlando di grandi cifre, ma di lavori che potrebbero aiutarci ad arrotondare le nostre entrate. E senza dover sborsare soldi. Semmai, solo una parte del nostro tempo. Impossibile? No, perché per arrotondare stipendio o pensione non serve la lampada di Aladino. Sempre senza grosse pretese, all’insegna del chi si accontenta gode.

Basta solo registrarsi per entrare a far parte di questo lavoro che offre interessanti ricompense

Il lavoro in questione è quello del partecipare ai sondaggi online. Facile come bere un bicchiere d’acqua. Non servono titoli di studio, infatti, per svolgere questo lavoro che non richiede competenze specifiche. Se non quella di rispondere alle domande del sondaggio che viene proposto. Con tanto di ricompensa per il tempo impiegato. Un po’ come quelli telefonici che ci bersagliano di tanto in tanto. Solo che ora siamo noi a voler partecipare e non gratis.

Sono davvero tante le società italiane e straniere che offrono questo tipo di lavoro, tutte disposte a pagare pur di avere la nostra opinione. A volte, offrendo piccole ricompense in denaro. Altre, facendoci cumulare dei punti che si tramuteranno in buoni acquisto da spendere online. O anche premi, a seconda del sito di sondaggi al quale ci siamo iscritti. In alcuni casi, anche inviandoci prodotti da testare a casa.

L’elenco è lungo e per capire, quante, quali e come lavori ogni società, ci basterà digitare “sondaggi online retribuiti”, su Google, per avere ogni informazione.

Per arrotondare stipendio o pensione non serve la lampada di Aladino, ma si possono guadagnare soldi da casa, gratis e senza fatica, grazie a questo comodo lavoro online

Meglio sottolineare subito che le cifre sono davvero contenute. Se pensassimo di diventare ricchi rispondendo solo a dei sondaggi faremmo un grosso errore. Però, è vero che, di questi tempi, non fa male riuscire ad arrotondare le entrate. In genere, tutti richiedono la nostra iscrizione e, a seconda dei nostri dati forniti, ci arriveranno sondaggi, via mail, su misura.

Va detto che non è tutto oro quello che luccica. Molte volte, questi sondaggi richiedono parecchio tempo da investire, perché sono tante le domande alle quali rispondere. E non è così scontato che, ogni giorno, ce ne venga proposto uno. Anzi, a volte passa un po’ di tempo tra un sondaggio e l’altro. Molti siti, poi, richiedono una soglia minima di guadagno da raggiungere, prima di accreditarci il denaro.

Non solo. Pare che non tutti questi siti funzionino così bene. Leggendo le opinioni, in rete, per ognuno di loro ci sono persone che riportano esperienze negative e altre positive. In tanti, però, si iscrivono a più siti di sondaggi possibili, riferendo di avere avuto soddisfazioni in termini economici.