Sono questi i Gratta e Vinci da 2 euro che hanno maggiori probabilità di vincere e che dovremmo tenere sempre d’occhio

Chi si accontenta, gode. Un proverbio che potremmo adattare nel giocare con il Gratta e Vinci. È chiaro che più costoso è il biglietto comprato e più alti sono i montepremi da vincere. Però, al giorno d’oggi, chi di noi direbbe di no alla vincita anche di 50-100 euro, soldi che, a qualcuno, potrebbero fare comodo?

Ecco perché i Gratta e Vinci da 2 euro rappresentano una via di mezzo alla portata di tutti. Costano poco più di un caffè, ma ci danno il brivido di poter vincere qualche decina di euro. Non diventeremo milionari, ma potremmo fare meno fatica ad arrivare a fine mese. Chiaramente, senza mai cadere nella ludopatia, che è patologia pericolosa. Giocare ogni tanto, ci può stare. Farlo diventare un vizio, non va bene.

Non tutte le lotterie istantanee sono uguali quando si parla di percentuali di vittoria. Entrando nel dettaglio, sono questi i Gratta e Vinci da 2 euro che hanno maggiori probabilità di regalarci l’occasione vincente.

Sono sei i nomi che hanno probabilità di vittoria diverse

Basterà andare sul sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Per ogni Gratta e Vinci, scegliendolo, è riportato la statistica ufficiale di biglietti vincenti.

Il primo Gratta e Vinci da 2 euro è I Simboli del Miliardario. In pratica, in una griglia di nove caselle si devono trovare tre simboli uguali in verticale, orizzontale o diagonale. C’è una casella Bonus in mezzo che se rientra nella terzina vincente ci farà raddoppiare la vincita. Quella massima è di 100mila euro. Per vincere più di 2 euro la statistica dice che 1 biglietto ogni 9,71 è vincente con premi superiori al costo della giocata.

Il Nuovo Turista per 10 anni, invece, prevede di trovare, nella griglia, uno o più numeri vincenti. La vincita massima si compone di 50mila euro subito e di altri 2mila al mese per dieci anni, con 10mila di Bonus finale. In questa lotteria, 1 biglietto ogni 8,52 è vincente premi superiori al costo della giocata. Che è la percentuale migliore.

Sono questi i Gratta e Vinci da 2 euro che hanno maggiori probabilità di vincere e che dovremmo tenere sempre d’occhio

Passando al Nuovo 10X, il procedimento è quasi simile. Ci sono dei numeri vincenti da scoprire che se troveremo anche nella griglia, ci faranno vincere. La vincita massima è di 100mila euro e la percentuale è di 1 biglietto ogni 9,67 vincente premi superiori al costo della giocata.

Mini Doppia Sfida ha sempre la stessa modalità di gioco. Numeri vincenti da scoprire in alto e la speranza di ritrovarli nella griglia sotto. Anche qui, la vincita massima è di 100mila euro e, in generale, 1 biglietto ogni 9,59 è vincente premi superiori al costo della giocata.

Infine, Fai Scopa New, ha 1 biglietto ogni 9,97 vincente premi superiori al costo della giocata. Si devono scoprire le carte sul tavolo e poi le quattro giocate da tre carte in nostro possesso. Se faremo scopa, vinceremo i premi relativi. Come si vede, ci sono, di massima, possibilità diverse, a seconda della lotteria anche se, magari, potrebbero cambiare le percentuali dei premi maggiori.