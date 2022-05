Uno degli obiettivi principali per i risparmiatori in questo periodo è salvare i propri risparmi da una tassa micidiale. Questa tassa colpisce i soldi sul conto corrente con una penalizzazione che può arrivare anche oltre 6%. Il risparmiatore ha varie soluzioni per evitare questa perdita e in questo articolo analizzeremo una soluzione in particolare.

L’inflazione è considerata una tassa virtuale, infatti l’aumento del costo della vita decurta il potere d’acquisto. Se un capitale monetario non cresce allo stesso ritmo dell’inflazione perderà di valore. Facciamo un esempio pratico. L’ISTAT attesta che in Italia ad aprile 2022 l’inflazione è salita attorno al 6%. Questo significa che un paniere di beni che oggi costa 10.000 euro, tra un anno potrebbe costare 10.600 euro. Un capitale risparmiato di 10.000 euro si dovrebbe rivalutare del 6% per poter continuare a comprare lo stesso paniere di beni. Se questo risparmio rimane sul conto corrente senza rivalutazione, alla fine dei 12 mesi potrà comprare una quantità di beni inferiore.

Per non perdere soldi sul conto corrente per colpa di una tassa micidiale questa è la soluzione che molti adottano

Un risparmiatore per evitare la perdita di valore dei soldi sul conto dovrebbe investirli in strumenti che permettono la rivalutazione del valore del capitale. Il Buono del Tesoro poliennale Italia è un titolo di Stato che permette una rivalutazione dei soldi investiti pari a quello dell’inflazione. Inoltre questi BTP Italia garantiscono a chi li ha in portafoglio un tasso reale minimo. In pratica queste obbligazioni sono indicizzate all’inflazione italiana con cedole semestrali.

I soldi investiti su questi titoli di Stato sono totalmente protetti dall’inflazione che nei prossimi mesi continuerà a essere molto alta. Infatti, ogni 6 mesi i BTP Italia pagano una cedola semestrale che è rivalutata in base al costo della vita del semestre precedente. Quindi uno dei vantaggi di questo strumento è il recupero quasi immediato del rincaro dell’inflazione, grazie all’incasso semestrale delle cedole.

I BTP Italia si possono acquistare all’emissioni oppure sul mercato di Borsa italiana. Sono molti i BTP Italia quotati attualmente sul nostro listino che un investitore può acquistare per non perdere soldi penalizzati dall’inflazione. L’investimento minimo è di 1.000 euro nominali. Il BTP Italia scadenza maggio 2023 (Isin: IT0005253676) è tra i titoli che gli analisti di Proiezioni di Borsa ritengono tra i più interessanti. La sua durata residua permette una protezione del capitale investito per 12 mesi. Ma chi ha esigenze di lungo periodo può puntare anche su scadenze più lontane.

Al momento dell’analisi questo titolo di Stato ha un prezzo di 104,6 centesimi e un rendimento lordo a scadenza del 2,4%.

