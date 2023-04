Mete mare low cost dove andare in Sicilia? Ecco quella preferita da Federica Pellegrini

Con l’arrivo della primavera si ha più voglia di andare in giro. Approfittiamo del bel tempo per scoprire angoli nascosti del nostro territorio o per fare camminate all’aria aperta. Se nutriamo già il desiderio di mare e sole, a partire da maggio potremmo andare ad esempio in Sicilia. Ci sono tante zone belle, tipo quelle toccate da Federica Pellegrini di recente.

Sentiamo ormai tutti nell’aria il desiderio di evasione e di vacanze. A partire da aprile possiamo approfittare del tepore primaverile e delle festività. Oltre a gite fuori porta per un picnic o alla visita di borghi meravigliosi molti desiderano di già andare al mare. Molte Regioni della nostra Italia a partire da maggio richiamano un turismo balneare. Pensiamo alla Puglia, alla Calabria e a tante altre. Tra le destinazioni preferite da molti viaggiatori anche famosi c’è pure la Sicilia.

Alcune mete mare low cost dove andare in Sicilia

Per le recenti festività pasquali tante spiagge delle coste siciliane si sono riempite di gente. Dalla fine della primavera soprattutto, fino all’inizio dell’autunno, mare e sole attraggono i turisti. Di recente, proprio nel weekend di Pasqua, la brava e bella Federica Pellegrini con la sua famiglia ha soggiornato in Sicilia. In particolar modo ha apprezzato la costa tra Agrigento e Sciacca. La campionessa di nuoto ha alloggiato in un noto resort della zona.

Ispirandoci alla vacanza della Pellegrini, potremmo prenotare però un alloggio più economico. Ci sono tantissimi Bed and Breakfast nella zona ed Hotel convenienti. Per un soggiorno più lungo ci sono anche appartamenti da prendere in affitto.

Si potrebbe iniziare da Agrigento, eletta Capitale della cultura per il 2025. La città è raggiungibile in auto, bus e treno. Gli aeroporti vicini sono soprattutto quelli di Catania, Palermo e Comiso. Visiteremo la famosa Valle dei Templi, immortalata anche dagli scatti di Federica. Meritano pure un giro il Giardino della Kolymbethra e il Museo archeologico regionale Griffo. In città c’è la via dello shopping con locali carini e palazzi storici. Svetta in alto la Cattedrale normanna di San Gerlando.

Una vacanza al mare in Sicilia mangiando bene

Le spiagge di San Leone e Giallonardo nelle vicinanze sono molto frequentate. Immancabile sarà andare ad ammirare la Scala dei Turchi. La falesia di marna bianca ha incantato anche la Pellegrini.

Infine, si possono scoprire vie, palazzi, chiese e scorci bellissimi a Sciacca. Anche qui c’è la spiaggia dove andare a prendere il sole e gli alloggi hanno un prezzo abbordabile. Possiamo inoltre guardare da qualche angolo o piazza della cittadina il bel mare e il porticciolo, come ha fatto Federica con i familiari.

La cucina siciliana può soddisfare qualsiasi palato. L’elenco delle prelibatezze è lungo. Citiamo gli arancini o arancine, la pasta con le sarde, la pasta ‘ncasciata, i secondi di pesce. Tra i dolci pensiamo alla favolosa

cassata, ai cannoli e ai dolcetti in pasta di mandorle.

Mete mare low cost dove andare in Sicilia? Potremmo fare anche noi la scelta della Pellegrini. Torneremo a casa con tanti ricordi e un’abbronzatura invidiabile.