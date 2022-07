Conosciamo tutti l’importanza di proteggersi, quando ci si espone al sole d’estate. Per le pelli più chiare o per i bambini è fortemente consigliata la protezione 50 o addirittura 100. Tuttavia, solo usando le creme solari nel modo corretto possiamo essere sicuri di proteggerci dalle scottature, dagli eritemi e dall’invecchiamento cutaneo. Purtroppo, un po’ per la fretta e un po’ per negligenza, molti mettono la crema solare in modo superficiale, senza prestare attenzione alla scadenza o trascurando zone come il viso, le mani e i piedi.

Occhio alla scadenza

È bene ricordarsi che le creme solari, che siano a protezione 50, 100 o inferiori, hanno una durata di circa 12 mesi. Significa che per usarle al meglio, dovremmo riacquistarle ogni anno. Bisogna conservarle molto bene, anche in spiaggia, tenendole al riparo dal sole e dal calore, possibilmente in borsa e sotto l’ombrellone. Cosa succede se usiamo una crema solare scaduta? Semplicemente, il prodotto che andremo ad applicare sulla nostra pelle non sarà molto efficace e ci mettiamo a rischio di eritemi e scottature.

Per utilizzare la crema solare protezione 50 o 100 in modo corretto anche sul viso dovremmo sapere quando scade e quando metterla

Per garantirci la massima efficacia, le nostre creme solari a protezione 50 o 100 andrebbero utilizzate anche in caso di tempo nuvoloso. Le nuvole, infatti, lasciano passare comunque il 90% dei raggi solari. Inoltre, non bisogna lesinare con la quantità. La protezione si ottiene solo utilizzando almeno 3-4 cucchiai di crema solare, per un adulto. Altra cosa a cui dovremmo prestare attenzione è ogni quanto rimetterla. E sì, perché siamo tutti pigri in questo senso e mettere la crema solare ci secca da morire, figuriamoci rimetterla dopo 2 o 3 ore. Esatto! È proprio ogni 2 o 3 ore che dovremmo riapplicare la nostra protezione solare e soprattutto dopo ogni bagno, o se sudiamo molto.

Le zone che tutti trascurano

Sappiamo che d’estate la testa va solo in cerca di rimedi per capelli danneggiati, ma questa non è una scusante per trascurare la nostra pelle! Ci sono zone del corpo che dimentichiamo spesso e volentieri di proteggere con la crema solare, come i piedi, le mani, le orecchie e il contorno occhi. Non trascuriamo il viso in generale. La quantità di crema per questa parte del corpo dovrebbe corrispondere al fondo di un bicchierino da caffè. Se siamo in dubbio e non sappiamo bene quando stendere un nuovo strato di crema solare, basterà moltiplicare il fattore di protezione della crema solare (per esempio SPF 50) per 10 (500 minuti).

A questo valore dovremo sottrarre un terzo del tempo (circa 170 minuti) e scopriremo il numero massimo di minuti di copertura (all’incirca 5 ore), escludendo bagni e grosse sudate. Per utilizzare la crema solare protezione 50 o 100, questi consigli ci torneranno utili, soprattutto per i bambini. I raggi UV non avranno più segreti per noi. E ora, tutti in spiaggia!

