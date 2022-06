Una chioma folta e voluminosa è il sogno di tutti. Ci sono persone geneticamente più fortunate, che non dovranno mai preoccuparsi di raggiungere questo obiettivo. E altre, che invece dovranno lottare tutta la vita per mantenere i capelli folti e grossi e rinforzarli, per contrastarne la caduta. I capelli, molto spesso, si indeboliscono, diventano come paglia e cadono a causa dello stress. Ma come sempre, nascosto dietro l’angolo, c’è un impacco naturale pronto a venire in nostro soccorso.

Lo stress nemico dei capelli

Ogni giorno, siamo tutti sottoposti a una buona quantità di stress. Il nostro corpo reagisce a situazioni di potenziale minaccia e questo causa squilibri emotivi. Può succedere, però, che questo stress sia fuori controllo e può essere causa, a sua volta, di problemi fisici come la caduta dei capelli. Basta un periodo più stressante del solito per ritrovarsi i capelli come paglia, indeboliti e diradati. Ma come fa questo dannato stress a rovinarci anche i capelli, oltre che la vita? Quando siamo stressati, il nostro corpo produce degli ormoni che inibiscono la circolazione a livello dei bulbi piliferi, indebolendo i nostri adorati capelli, rendendo il sogno di capelli folti e grossi sempre più lontano.

Come prenderci cura dei capelli stressati

La prima cosa da fare è lasciare i capelli sciolti il più possibile. Strizzare i capelli in elastici stretti non farà altro che indebolirli di più. Per rinforzarli, ricordiamoci di mangiare tanta frutta e verdura, che sono amiche dei capelli folti e grossi e cosa fondamentale, prendiamoci del tempo per noi, facendo quello che ci piace: sport, hobby o momenti di relax aiuteranno a placare lo stress e a ridurre l’effetto paglia che questo ha sui nostri capelli. Esistono anche molti rimedi naturali per avere capelli forti e lucenti.

Per rinforzare i capelli in modo naturale e non averli come paglia proviamo ad ispessirli con questo rimedio per averli folti e grossi

Un rimedio per avere finalmente capelli folti e grossi prevede l’uso di due soli ingredienti. Prendiamo una tazza di riso, sciacquiamolo e immergiamolo in 3 parti di acqua per 15 minuti. Scoliamolo e conserviamo l’acqua intrisa di amido in frigo per 24-48 ore. A questo punto, possiamo creare il nostro impacco, mescolando la stessa quantità di acqua di riso e acqua e aggiungendo qualche goccia di olio di rosmarino. Agitiamo bene e applichiamo questo impacco sui capelli dopo lo shampoo, dalle radici alle punte. Lasciamo in posa per 15 minuti, prima di procedere al risciacquo.

Ogni quanto procedere con l’impacco

Questo impacco andrà ripetuto almeno 2 volte a settimana e dopo 30 giorni potremmo notare capelli più folti e grossi e una riduzione della caduta. Per rinforzare i capelli in modo naturale proviamo questo impacco, per guardarci allo specchio e ritrovare finalmente la sicurezza in noi stessi!Addio per sempre capelli di paglia!

