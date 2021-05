A chi non è mai capitato di non sentirsi in vena di cucinare? In questi casi, potremmo essere tentati di ordinare qualcosa da fuori o scongelare un pasto pronto. Ma se questo succede troppo spesso, potremmo compromettere il nostro portafoglio e soprattutto la nostra salute. Ma in realtà non occorre trascorrere ore ai fornelli per ottenere un pasto completo.

Possiamo preparare un ottimo piatto unico con un paio di uova e qualunque cosa sia disponibile in frigo. Vediamo come. Ecco la ricetta da 30 secondi per trasformare delle uova strapazzate in un pasto completo da leccarsi i baffi usando solo quello che abbiamo in casa.

Si abbinano quasi a qualsiasi ingrediente

La verità è che la maggior parte di noi non sfrutta appieno le potenzialità delle uova. Si tratta in realtà di un ingrediente non soltanto molto nutriente, ma anche estremamente versatile. Le uova, infatti, possono essere abbinate a praticamente qualsiasi cosa che abbiamo in casa. Dalle classiche verdure come cipolla e zucchine, ma anche ai pomodori, i funghi, il formaggio e naturalmente carne e affettati. Ed è qui che possiamo cogliere la nostra occasione per produrre un pasto completo utilizzando solo avanzi e due uova.

Facciamo soffriggere gli avanzi poi buttiamo direttamente dentro le uova

Il procedimento è molto semplice. Oliamo una padella e gettiamoci dentro quello che abbiamo in casa. Se c’è qualche rimasuglio di verdura congelata, una scatoletta di piselli, una fetta di formaggio, o un pomodoro ormai troppo maturo, non temiamo. Gettiamo tutto in padella. Lasciamo soffriggere per qualche secondo, poi saliamo e pepiamo. Ora gettiamoci dentro due uova fresche sgusciate e mescoliamo il tutto con un cucchiaio di legno. Entro pochi secondi le nostre uova saranno cotte e avremo un pasto completo e nutriente, prodotto con pochi scarti di cucina.

Se invece preferiamo le uova sode ma abbiamo difficoltà a sgusciarle, ecco l’ingrediente da aggiungere alle uova sode per eliminare il guscio perfettamente in un battibaleno.