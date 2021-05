I parassiti delle piante sono un incubo che insegue chiunque abbia intenzione di avere un balcone o un giardino fiorito. Perché anche se sembra semplice prendersi cura delle piante, effettivamente non è così. La situazione prende una piega diversa se poi si devono combattere parassiti vari. Si cibano di loro e fanno ammalare con facilità rose e agrumi che sono delicati e sensibili. I temuti pidocchi delle piante, oltre a rovinare e bloccare la crescita, portano con sé batteri e virus, causando anche epidemie. In più producono la “melata”, che attrae le formiche, creando un circolo vizioso.

Tra foglie e germogli, quasi impercettibili all’occhio umano, si nascondono i ragnetti rossi, ghiotti dei nutrimenti della pianta. Questi piccoli esserini bloccano la fotosintesi, il che li rende dei veri killer del verde.

È sempre meglio intervenire con prodotti green, con questi rimedi i parassiti pericolosi che attaccano e distruggono le rose e gli agrumi avranno le ore contate.

Intervenire in modo naturale

Chi pensa di poter risolvere il problema con i soli insetticidi cade in errore: oltre a non contribuire positivamente alla nostra salute, si rischia di uccidere anche insetti innocui. È utile, quindi intervenire, con rimedi che non prevedano l’uso di prodotti chimici.

Il sapone molle di potassio, ad esempio, rappresenta un ottimo compromesso. È un insetticida del tutto naturale, biodegradabile e organico, usato largamente in agricoltura. Rinforza le difese della pianta e soffoca gli insetti, va però utilizzato in determinate dosi.

Poche scaglie di sapone di Marsiglia, sciolte nell’acqua e spruzzate sulle foglie di rose e agrumi la sera, saranno utili a sconfiggere sia afidi che ragnetti.

Un’altra alternativa efficace è usare l’aglio o la cipolla. Fare bollire in un litro d’acqua una cipolla o qualche spicchio d’aglio, appena il composto sarà freddato, si potrà applicare direttamente sulla pianta con uno spruzzino.

Si potrà anche impiegare qualche goccia di olio essenziale di rosmarino, da diluire in acqua abbondante all’interno di un vaporizzatore.

Se troviamo delle foglie malate e infestate, sarà fondamentale rimuoverle con cura e attenzione, per evitare che i parassiti possano attaccare le piante in salute.

