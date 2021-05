Non importa quanto sia grande il nostro terrazzo, con un po’ di impegno e dando sfogo alla fantasia è possibile renderlo un posto veramente speciale. Creando la giusta atmosfera infatti è possibile trasformarlo da uno spazio piccolo e impersonale ad un accogliente luogo di relax all’aperto. A meno che non lo sia già dobbiamo però fare dei cambiamenti, e ciò vuol dire spostare alcuni oggetti di arredamento. Oltre ovviamente a cambiare disposizione di vasi, piante e fiori.

Macchie che non vanno via

È proprio questa la situazione in cui si trova chi deve affrontare il fastidiosissimo problema delle macchie sul pavimento del terrazzo causate dai vasi. In molti infatti quando vanno a spostare le piante, per cercare appunto di cambiare immagine e arredamento al balcone, devono combattere con calcare e sporco sedimentato. Causato dal periodo prolungato in cui il vaso è rimasto poggiato sul pavimento. Bene, per questo motivo, andiamo a scoprire la mossa astuta e vincente per eliminare le macchie dei vasi sul pavimento del balcone e poterli spostare senza rimpianti.

Mezzo limone

Per quanto possa sembrare troppo bello per crederci, questo metodo che spiegheremo funziona davvero. E per realizzarlo ci servirà solamente un limone, che dovremo prima tagliare a metà e poi ricoprire con del bicarbonato. Scopriamo il procedimento. Ecco infatti la mossa astuta e vincente per eliminare le macchie dei vasi sul pavimento del balcone e poterli spostare senza rimpianti. Una volta rimosso il vaso andiamo con il nostro mezzo limone, precedentemente immerso nel bicarbonato, a strofinare via la macchia. Fino a che in poco tempo non la vedremo togliere il disturbo. A questo punto risciacquiamo il tutto abbondantemente con acqua così da rimuovere il composto.

Come molti già sapranno infatti questo agrume presenta delle proprietà corrosive molto efficienti, che se aggiunte a quelle del bicarbonato saranno a dir poco potenziate. Così facendo potremo fare tutti i cambiamenti di arredamento che più preferiamo, senza essere costretti a lasciare il vaso dove stava per non far vedere la fastidiosa macchia di calcare. Come sempre in questi casi, e soprattutto perché si tratta di un metodo con capacità corrosive, suggeriamo di provarlo su una porzione di pavimento nascosta e piccola. Giusto per scongiurare reazioni inaspettate che, a meno di pavimentazioni particolari e specifiche, non dovrebbero aver modo di verificarsi. Ecco dunque svelata la mossa astuta e vincente per eliminare le macchie dei vasi sul pavimento del balcone e poterli spostare senza rimpianti.