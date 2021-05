Quando ci si veste, ci sono moltissimi trucchi che si possono mettere in atto che modificano la silhouette del nostro corpo. Alla fine è solo un questione di linee, forme e colori che se messi nei punti giusti o abbinati bene possono veramente cambiare il fisico di una persona.

Inganniamo l’occhio di chi guarda

Una persona può sembrare più alta, senza mettere per forza i tacchi. Una persona può sembrare più magra o più slanciata. Quello su cui è fondamentale giocare, e quindi costruire il proprio outfit, è la percezione visiva dell’altro. Ad esempio se si indossa un pantalone a vita alta, rispetto a uno a vita bassa, il nostro punto vita sarà più alto dando l’impressione a chi guarda di avere delle gambe più lunghe.

Stessa cosa può valere ad esempio per le scarpe con il tacco colore carne. Queste infatti andranno ad allungare la gamba creando una linea continua. Oppure la scelta di colori scuri rispetto ai colori chiari. Di modi ce ne sono veramente tanti, bisogna semplicemente trovare quello giusto e più efficace. Ma ne esiste un altro che oggi andremo a spiegare.

Ecco la giacca che stanno indossando tutte perché allunga la silhouette e fa sembrare più alte

Con l’arrivo della bella stagione possiamo dire addio a cappotti e piumini. Finalmente si possono mettere giacche più leggere come quella jeans o semplicemente in cotone pesante. Ma come devono essere queste giacche? Anche qui entra in gioco l’occhio. Infatti molto spesso si indossano delle giacche lunghe magari fino alle ginocchia che però andranno a schiacciare la nostra silhouette e ci faranno apparire più basse.

Se invece si indossa una giacca corta o un blazer corto, che magari arriva un po’ sopra il punto vita, avendo le gambe scoperte si andrà ad allungare la silhouette. Ed ecco la giacca che stanno indossando tutte perché allunga la silhouette e fa sembrare più alte.

