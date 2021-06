I frequenti bagni estivi e la disidratazione rappresentano una minaccia per la salute delle mani. Le unghie diventano immediatamente più fragili e il rischio di spezzarle diviene molto alto. È poi più difficile mantenerle bianche e perfettamente pulite. La Redazione di Beauty di ProiezionidiBorsa vuole mostrare la perfetta soluzione per tutti questi problemi. Infatti per unghie bianche e forti basta aprire la dispensa e mescolare questi ingredienti comuni. I benefici appariranno già dopo i primi utilizzi.

Bastano solo due alimenti comuni

La prima soluzione vuole contrastare le unghie che appaiono spente e opache. Basterà semplicemente recuperare dalla dispensa dell’olio d’oliva e del succo di limone. Per intensificare ancor più l’effetto è possibile anche aggiungere dell’olio essenziale di limone che è però assolutamente facoltativo. L’azione combinata dell’olio d’oliva con il succo di limone renderà l’unghia immediatamente più viva. Riempire un contenitore con i due ingredienti e lasciare le unghie in ammollo nella soluzione per 10 minuti. Poi lavare e asciugare le mani. Suggeriamo di ripetere il trattamento per più giorni fino a completa risoluzione del problema.

Gli altri due rimedi vogliono sbiancare l’unghia e rinforzarla. Per ottenere unghie più bianche basta mescolare il succo di limone con un po’ di sale e acqua. Anche in questo caso occorrerà inserire i 3 ingredienti in un contenitore e immergere le unghie per 10 minuti.

La perfetta combinazione tra miele e olio di cocco serve invece a rinforzare l’unghia fragile. È possibile aggiungere facoltativamente anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda. Ma un altro modo per rinforzare l’unghia e renderla sana e robusta consiste nel mescolare un uovo con del miele. Anche in questo caso i metodi di applicazione sono esattamente gli stessi e consigliamo di effettuare più applicazioni nel corso della settimana.

Come usare ingredienti naturali anche per il benessere di pelle e chioma

Ma esistono tanti altri ingredienti naturali con cui migliorare anche pelle e capelli. La Redazione spiega in questo articolo precedente come ottenere un vero e proprio benessere a 360 gradi utilizzando ingredienti naturali.