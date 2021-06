Estate significa una sola cosa per tante persone: abbronzatura. Infatti, in moltissimi sono euforici e non vedono l’ora di poter andare al mare per dare colorito alla loro pelle. Ci sono delle persone che non aspettano altro se non di sfoggiare un colore ramato o olivastro, ottenuto dopo ore e ore sotto al sole. Ma c’è un problema che riguarda buona parte della gente. Non tutti, infatti, possono andare al mare già da ora. A causa del lavoro, di impegni familiari o di altro, le spiagge sembrano ancora un sogno lontano. Ma forse possiamo iniziare a dare colore alla nostra pelle direttamente da casa nostra, per essere pronti quando andremo in spiaggia.

Il segreto formidabile per avere un’abbronzatura perfetta anche dalla finestra di casa nostra

Possiamo abbronzarci comunque da casa. E se non abbiamo un balcone, potremmo iniziare assaporando i primi raggi di sole direttamente dalla nostra finestra. Ma ci sono dei piccoli trucchi che dobbiamo mettere in atto se vogliamo davvero che la nostra abbronzatura sia perfetta e omogenea. Per prima cosa, dobbiamo tenere sempre la finestra aperta, perché i raggi del sole non dovranno essere filtrati dal vetro ma dovranno arrivare diretti sulla nostra pelle. E ricordiamoci, ovviamente, di usare la crema solare prima di tutto!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Altri trucchi per un’abbronzatura che farà girare tutta la spiaggia

Ma oltre ai soliti consigli, come idratarsi e proteggersi con prodotti, c’è un trucco che potrà davvero rendere la nostra abbronzatura impeccabile. E riguarda il tempo che passeremo sotto i raggi del sole. Infatti, le prime volte che tentiamo di dare colore alla nostra pelle, non dobbiamo esagerare. Il nostro corpo deve ancora abituarsi! Dunque, se abbiamo paura di addormentarci alla finestra o di perdere la cognizione del tempo, c’è solo una cosa da fare. Mettiamo la sveglia ogni mezz’ora e andiamo a controllare davanti a uno specchio la situazione. Se vedremo che la pelle inizia ad arrossarsi, chiudiamo la finestra e mettiamoci a fare altro. Quel colore vuol dire che per oggi abbiamo dato abbastanza! Inoltre, per non rischiare svenimenti, copriamo la testa con un cappello, così da stare tranquilli!

Dunque, ecco il segreto formidabile per avere un’abbronzatura perfetta anche dalla finestra di casa nostra.

Approfondimento

La spiaggia italiana paradisiaca che sarà un sogno perfetto per cani e padroni