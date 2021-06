Non tutti hanno il pollice verde e una naturale predisposizione per la cura di piante e fiori ma ci sono piante che non richiedono cure particolari e che tutti possiamo permetterci.

Si tratta della Dracaena, una comune pianta da appartamento generalmente associata all’idea di fortuna e felicità. È tipico, infatti, regalarla augurando a chi la riceve tutta la gioia possibile e immaginabile.

Facile da curare attira tanta fortuna ecco la pianta che tutti dovremmo avere

Non a caso la Dracaena è soprannominata anche tronchetto della fortuna. È costituita da un tronco centrale da cui si dipartono lunghe foglie sottili che cambiano colore a seconda della varietà.

Vediamo qualche informazione utile per farla crescere bene e mantenerla in buona salute.

Terreno

L’ideale è un mix molto drenante. Per ottenerlo basta miscelare il terriccio universale con qualche ciottolo di argilla espansa così che l’acqua non ristagni.

Esposizione

È una pianta che sta bene a mezz’ombra oppure davanti ad una finestra con le tende. Mai lasciarla ai raggi diretti del sole perché seccherebbero le foglie.

Clima e temperatura

Trattandosi di una pianta tropicale vive bene in ambienti umidi e riscaldati. Sta benissimo fino a 24°C ma non sopporta le temperature al di sotto dei 15°C.

Annaffiature

Questa bellissima pianta non richiede molta acqua e prima di darle da bere consigliamo comunque di verificare il grado di umidità del terreno e di darle acqua solo quando è effettivamente secco. Il tronchetto della fortuna ama l’umidità ed è quindi una buona idea nebulizzare spesso le lunghe foglie.

Cosa possiamo volere di più? Facile da curare attira tanta fortuna ecco la pianta che tutti dovremmo avere!

