Pensare attentamente a quali cibi portare a tavola aiuta a saziare il corpo senza rinunciare al gusto o assumere chili in più. La Redazione di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa ha quindi pensato a 6 pasti bilanciati con cui dimagrire senza avvertire la fame. Questi sono un perfetto bilanciamento di sostanze nutritive di cui il corpo necessita. Essi sono anche pratici da consumare fuori casa, al lavoro o in una pausa di studio. Per un’estate fatta di salute, benessere e di un corpo tonico ecco 6 pasti completi per controllare la fame assumendo poche calorie.

Riso basmati con salmone e zucchine

Il primo pasto prevede l’accostamento di riso, pesce e verdura. Suggeriamo di scegliere il riso basmati che conferisce circa 180 calorie per 50 grammi. Aggiungere qualche zucchina grigliata che possiede circa 10 calorie per 100 grammi e il salmone cotto al vapore (200 calorie per 100 grammi di pesce).

Purè di patate con funghi e gamberetti

La seconda idea di pasto mescola il gusto terroso dei funghi a quello fresco dei gamberetti. A fare da collante è il purè di patate. Questo conferisce al corpo meno di 90 calorie per 100 grammi. Invece 200 grammi di piccoli gamberi cotti hanno circa 210 calorie e i funghi circa 22 calorie per etto.

Riso basmati con uova e carote

Per un’estate fatta di salute, benessere e di un corpo tonico ecco 6 pasti completi per controllare la fame assumendo poche calorie. Fra questi figura nuovamente il riso. Basta aggiungere circa 100 grammi di carote cotte al vapore e un uovo sodo per aggiungere solo 250 calorie circa al riso. Un pasto veramente tanto completo.

Petto di pollo, zucchine e patate

Un petto di pollo da 100 grammi ha all’incirca 160 calorie. Basta cuocere e aggiungere 100 grammi di patate al forno, che apportano meno di 100 calorie e concludere con le zucchine grigliate come spiegato sopra.

Un sandwich poco calorico

Per chi desidera un pasto pratico da consumare anche fuori ecco un’altra idea. Basta piastrare due fette di pane (100 calorie all’incirca) e riempirle di uova strapazzate e scaglie di parmigiano. Le prime conferiscono meno di 150 calorie per etto, il secondo 70 calorie per circa 20 grammi.

Polpette di tonno e patate

L’ultima idea di pasto saziante ma gustoso sono queste polpette di tonno e patate al forno che hanno solo 20 calorie per morso. Ecco subito la ricetta per prepararle in soli 15 minuti.