Le bambole sicuramente sono tra i giochi più antichi, basti pensare che erano già presenti nell’antico Egitto. Hanno attraversato i secoli e rimangono sempre amate. Ne esistono di tanti tipi e materiali, alcune poi hanno abiti ed accessori davvero dettagliati che le rendono meravigliose.

Tra le più note sicuramente vi è la Barbie, di cui esistono tantissime versioni che hanno seguito i cambiamenti della società. Impossibile non rimanerne sempre incantati, anche quando si è oltrepassata l’età per giocarvi.

Tra passione e gioco

Quasi in ogni casa vi sono delle Barbie o altre bambole. Spesso, però, risultano rovinate, soprattutto nelle chiome. Sorge spontaneo allora chiedersi come fare per lavare i capelli infeltriti di Barbie e di tutte le altre bambole.

Infatti, i loro capelli tendono a irruvidirsi terribilmente e ciò ne compromette l’aspetto. Capita infatti che si rovinino semplicemente durante i giochi delle nostre bambine. Ancor più malmesse risultano quando sono vecchie e stipate, risentono dell’azione del tempo e della polvere.

Si sentirà quindi in certi casi la necessità di riportarle al loro stato originale. Un’esigenza che può nascere dal fatto di volerle ridare come nuove alle bambine o per nostra semplice passione personale. Poi spesso vi è da dire che vi sono dei modelli da rimettere a nuovo perché valgono davvero tanto, come nel caso di alcune preziose Barbie.

Al pari di altri giochi, come quelli di stoffa e gomma, anche i capelli delle bambole richiedono particolari accortezze nel lavarli.

Sebbene molti lavino le bambole in lavatrice, in linea di massima sarebbe meglio evitare. Potrebbero rovinarsi ulteriormente nonché rompersi e danneggiare con i loro pezzi l’elettrodomestico.

Sarà preferibile procedere a mano, un’operazione che, seguendo i giusti consigli, diventa facile e fornisce ottimi risultati.

Per lavare i capelli infeltriti di Barbie e altre bambole senza lavatrice bastano questi trucchetti per farli tornare morbidi senza rovinarli

I consigli che seguono sono validi per le Barbie ma anche per tutte le altre bambole che hanno i capelli di fibra uguale o simile. Naturalmente dovremo, però, prestare maggiore o minore attenzione a seconda del materiale del loro corpo e viso.

Come prima cosa, bagniamo i loro capelli. Nel caso siano incollati o siano particolarmente delicati, dovremmo usare acqua fredda per evitare che si scollino. Per la Barbie, si potrebbe invece usare l’acqua calda, ma per sicurezza meglio quella tiepida.

Se la chioma risulta sporca e unta, laviamola con del sapone per piatti. Altrimenti andrà benissimo anche del sapone di Marsiglia, che è delicato, o dello shampoo. Risciacquiamo e passiamo sui capelli del balsamo, massaggiamoli. Dopo di che risciacquiamo nuovamente. Pettiniamo i capelli per sciogliere i nodi, aiutandoci con le dita. Si raccomanda di non fare troppa forza per non strapparli o spezzarli. Infine, mettiamo a mollo i capelli in una ciotola con acqua e ammorbidente. O spalmiamolo sulle ciocche lasciandolo in posa un giorno. Le renderà nuovamente morbide e setose. Per concludere, asciughiamo la bambola all’aria aperta, senza però porla alla luce diretta del sole, che potrebbe rovinarla.

