Per noi italiani Roma non è soltanto la capitale ma anche la Città Eterna, il posto che almeno una volta nella vita tutti vorremmo vedere. Ospitando nel suo territorio la Città del Vaticano, senza dubbio è anche un luogo di pellegrinaggio e attrae, quindi, visitatori di ogni genere. Arte, divertimento, cultura, sacralità, Roma è una miscela di successo per un turismo interno e internazionale. Nei tour che si fanno di solito si ammirano Fontana di Trevi, Piazza del Popolo, Villa Borghese, la scalinata di Trinità dei Monti e altri posti famosi. Pochi sanno, però, che questa città racchiude anche dei luoghi meno conosciuti, ma che meriterebbero una visita. Scopriamone alcuni:

MAAM, Museo dell’altro e dell’altrove, detto anche Metropoliz. Sulla via Prenestina si trova una struttura che un tempo era adibita a salumificio. Adesso è la casa di molte famiglie di origine diversa, che vivono condividendo alcuni spazi. All’interno, infatti, vi è una grande cucina e una ludoteca in cui i bambini possono giocare, ma anche fare doposcuola. La particolarità di questo edificio, però, è quella di essere un museo gratuito. Vi sono installazioni, sculture e dipinti che si possono ammirare senza pagare;

Centrale Montemartini. Giovanni Montemartini intuì la necessità per Roma di avere una centrale termoelettrica. Dismessa, divenne un esempio di recupero e riutilizzo, accostando reperti della Roma antica con quelli dell’archeologia industriale.

Oltre al Colosseo o piazza di Spagna e altri posti famosi ecco 5 luoghi insoliti da vedere a Roma

Ecco altri posti insoliti da vedere a Roma:

MACRO. Per il Museo d’arte contemporanea di Roma gli edifici scelti e riconvertiti furono un birrificio, presso Porta Pia, e un ex mattatoio al Testaccio. Nella prima sede si possono ammirare oltre 600 opere di artisti, passando per ballatoi, terrazze e usando anche alcuni ascensori;

la Porta Alchemica di piazza Vittorio Emanuele II. Nei giardini che si trovano presso piazza Vittorio a Roma si può notare la cosiddetta Porta Alchemica o Magica. Leggenda vuole che un alchimista scomparve dietro quella porta dopo aver scoperto come produrre l’oro. In origine la porta, insieme ad altre quattro, adornava Villa Palombara e poi fu portata dove si trova adesso. Vi si possono vedere simboli e iscrizioni che con altre dovevano svelare i segreti della pietra filosofale;

Il quartiere Coppedè. A Roma c’è un complesso di edifici molto particolari nel quartiere che prende il nome da chi lo ha progettato, Gino Coppedè. L’architettura in stile liberty si fonde con quella neogotica e vi sono elementi molto particolari, come il lampadario sotto l’arco d’ingresso. Tra tanti edifici si ricordano il Villino delle Fate, il Palazzo del Ragno e degli Ambasciatori. Il quartiere, inoltre, è stato scelto come location di vari film.

Oltre al Colosseo o Piazza di Spagna, quindi, a Roma si potrebbero visitare anche questi posti molto particolari.

Approfondimento

A poca distanza dal centro di questa città si può trascorrere con la famiglia una piacevole giornata in questo borgo incantevole con piante, animali e uccelli poco conosciuti