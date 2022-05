L’Italia è ricca di posti splendidi da visitare anche in un solo giorno. Eppure, avendo a disposizione un tempo più lungo si potrebbe scegliere una vacanza più rilassante. Si potrebbe pernottare in un posto per poi scoprire le bellezze e le attrattive di una zona. Si può andare al mare vicino a castelli medievali unendo relax e divertimento, ma anche cultura e stupore.

In molti ogni anno, per fare un’esperienza religiosa e naturalistica insieme, fanno il famoso Cammino di Santiago de Compostela. Se si hanno meno giorni a disposizione o non ci si vuol spostare dall’Italia, ci sono delle alternative interessanti da prendere in considerazione. In diverse parti del nostro Paese è possibile fare camminate e trekking.

Cammino 100 torri

Tra le tante isole italiane molto frequentate, soprattutto in estate, c’è senza dubbio la Sardegna. Spiagge da sogno e mare limpido sono i tratti caratteristici principali di questa Regione. L’entroterra ha pure un fascino particolare, soprattutto legato alla civiltà nuragica.

C’è da sapere che si può fare il giro della Sardegna a piedi seguendo il Cammino 100 torri. Si può partire da diverse città come Cagliari, Olbia, Alghero e Porto Torres. Il cammino si compone di 8 vie e si percorre con zaino in spalla lungo la litoranea, attraversando spiagge ma anche colline. Ogni tanto si incontrano le torri di avvistamento, ma anche altri luoghi molto belli. C’è bisogno di una minima preparazione atletica, zaino, cibo e soprattutto acqua, ma si può sostare dove si vuole, anche con la tenda.

Invece del Cammino di Santiago in Italia ci sono questi 3 percorsi per fare trekking visitando borghi e spiagge favolose

Chi preferisce un cammino nell’entroterra italiano potrebbe percorrere la Via degli Dei. Da Bologna a Firenze passando per piccoli borghi e colline si può godere della natura e rilassarsi.

Partendo da Bologna si attraversa il portico che arriva al Santuario della Beata Vergine di san Luca. Da lì si scende verso Casalecchio sul Reno e poi si attraversa un bosco.

Tra le varie tappe di questo cammino c’è Fiesole, con il teatro romano e le tombe etrusche, le cave e la cattedrale. Firenze è la destinazione finale, piena di tesori artistici da visitare con calma dopo essersi ripresi dalla fatica.

Cammino dei borghi silenti

Un’altra Regione italiana offre la possibilità di fare un bel percorso, il Cammino dei borghi silenti. In Umbria si può scegliere di attraversare molte località a piedi o in bicicletta. Si possono toccare tutte le tappe o solo alcune.

Il Cammino dei borghi silenti, percorso a piedi, parte da Tenaglie e tocca ad esempio Castello del Poggio, Collelungo e Montecchio. Quello in mountain bike ricalca quasi tutto quello da fare a piedi. Tra i posti da vedere nel tragitto, Castello del Poggio di Guardea è di origine medievale ed è ben conservato. Sorge in posizione elevata e la costruzione si deve ai Normanni. Sebbene di proprietà privata, è visitabile tramite prenotazione.

Invece del cammino di Santiago, quindi, restando in Italia si potrebbe fare trekking in bei posti in varie Regioni.

