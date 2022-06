La pandemia da Covid 19 negli scorsi anni ha limitato molto gli spostamenti di tutti. Le vacanze e i viaggi sono stati all’insegna della favolosa Italia che, da Nord a Sud, ha saputo offrire bellezze sorprendenti. Chi sogna mare e panorami mozzafiato potrà partire alla scoperta di Sorrento ma anche dei suoi meravigliosi dintorni. In questo 2022, tuttavia, si potrà ricominciare a viaggiare in zone più lontane dall’Italia per immergersi in una vera e propria avventura zaino in spalla. Da un lato ci innamoreremo dell’India con le sue contraddizioni ma non solo.

Oggi si partirà per andare alla scoperta di un luogo meno visitato e affollato che saprà deliziarci tra cucina favolosa, prezzi economici e paesaggi da favola. Quello in Iran sarà un viaggio indimenticabile che lascerà un segno nell’anima e nella mente di chi deciderà di intraprenderlo. Prima di partire si consiglia di consultare il sito gestito dalla Farnesina, Viaggiare Sicuri, per eventuali comunicazioni.

Per una vacanza nella città dell’amore scegliamo questo posto economico e poco affollato perfetto per un viaggio indimenticabile fuori dall’Italia

L’Iran, l’antica Persia, per secoli legame tra Oriente e Occidente ci accoglierà con la sua gente, la sua storia e le sue tradizioni millenarie. Prima di intraprendere un simile viaggio bisogna essere consapevoli che si tratta di una teocrazia in cui religione e tradizioni dirigono la vita di tutti, viaggiatori compresi. Lo spirito di adattamento giocherà un ruolo fondamentale, sia per gli uomini che per le donne. Un Paese complesso, ricco di storia e cultura, a cui bisognerà dedicare almeno una decina di giorni.

L’aeroporto principale è quello di Teheran, la capitale, dove atterrano la maggior parte dei voli. Una città grande e caotica ma anche il vero cuore dell’Iran in cui è racchiusa una parte della sua storia. Qui si potranno visitare palazzi sfarzosi come il Golestan, la Torre Azadi ma anche perdersi nel mercato. Oltre a Teheran, un viaggio in Iran non può prescindere dalla visita alla città dell’amore, Shiraz tra mausolei, fortezze di origine medievale e giardini. Infatti, per una vacanza nella città dell’amore scegliamo questo posto economico e poco affollato. Una delle città più turistiche è Isfahan, la sua piazza centrale è stata dichiarata sito UNESCO ma non è l’unica cosa da vedere.

Mondo antico

Tra le tante bellezze da visitare in Iran troviamo anche Persepoli, una delle grandi meraviglie dell’antichità. Una città che testimonia la storia millenaria dell’Iran con il palazzo delle 100 colonne ma anche la necropoli di Naqsh-e Rostam. Tra le città antiche, poi, da non perdere Pasargade con la tomba di Ciro il Grande ma anche Susa con il suo enorme sito archeologico.

Costi

Viaggiare in Iran permette di limitare le spese dal momento che, prenotando per tempo, il volo avrà prezzi irrisori. Per quanto riguarda gli alberghi si potrà dormire a prezzi che variano da 30 a 90 euro a notte. Tra i cibi più diffusi in Iran troviamo una frittata verde, il kuku sabzi ma anche l’antico abgoosht e la zuppa ash.

