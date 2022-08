Andare in vacanza è uno dei grandi piaceri della vita. Dopo un anno passato a lavorare e a faticare, infatti, ognuno di noi si meriterebbe qualche giorno di relax. Ma spesso, a causa dei troppi impegni, non tutti riescono a prenotare il proprio viaggio in tempo. E si sa, quando si prenota tardi, i prezzi solitamente aumentano a dismisura. Per questo motivo, se dovessimo ancora trovarci senza una meta ben precisa, potremmo scegliere di andare in qualche luogo davvero meraviglioso che non sia troppo caro.

Giovinazzo, in provincia di Bari, è un luogo da vedere assolutamente, ricco di bellezze e unico nel suo genere

Se volessimo allontanarci dai confini italiani, potremmo prendere in considerazione alcune mete in Europa low-cost. E tra queste, non possiamo non citare Bar, in Montenegro, ricca di bellezza e storia e davvero affascinante. Ma se il nostro piano è invece quello di rimanere nel Bel Paese, allora potrebbe esserci qualcosa di ancor più interessante. Stiamo parlando del bellissimo borgo di Giovinazzo, in provincia di Bari, in Puglia.

Cosa vedere e quali sono le attrazioni principali del luogo

Giovinazzo è un borgo marittimo davvero meraviglioso, pieno di vita e attrazioni interessanti. In particolar modo, si possono annoverare tutti i monumenti storici che caratterizzano il luogo. Basti pensare all’imponente Arco di Traiano, tipico di Giovinazzo e oggi porta della città. O ancora, dovremmo assolutamente visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta, con uno stile davvero unico e riconoscibile. Anche il Convento dei Padri Domenicani è di certo un luogo da tenere in considerazione per la sua mastodontica bellezza. Girando per le strade, potremo apprezzare i vicoli tipici del posto e, inoltre, potremo conoscere in modo più approfondito ogni angolo del borgo.

Per una vacanza last second economica ecco una meta fantastica

Giovinazzo, poi, si riconosce anche per gli splendidi paesaggi. Concentriamoci, innanzitutto, sull’elegantissimo lungomare, pieno di attrazioni e vita. Inoltre, non possiamo lasciarci sfuggire le spiagge che costellano il luogo, caratterizzate da un’acqua limpida e cristallina. La movida, poi, è sicuramente un biglietto da visita di questo borgo, conosciuto soprattutto per l’interessantissimo Giovinazzo Rock Festival, manifestazione dell’ultima settimana di luglio con artisti da tutta Italia (e non solo). Non dimentichiamoci poi della cucina, con i prodotti legati al territorio pugliese che ci faranno letteralmente leccare i baffi.

Dunque, sicuramente per una vacanza last second super economica ecco che Giovinazzo si prospetta come una scelta ideale e perfetta per tutti noi.

