Mollare tutto e partire, programmarsi una vacanza non era mai stato così facile. Bastava un semplice click e iniziava a scorrere il countdown. In questo periodo le nostre certezze hanno iniziato a vacillare. Si viaggia sempre meno, se non per motivi di lavoro o necessità.

Con la bella stagione le cose cambieranno, si spera. E potremmo tornare a viaggiare ed esplorare per saziare la nostra curiosità. Il viaggio avventuriero è davvero uno spasso ma dopo tutto questo periodo, non c’è cosa migliore che fare una vacanza in totale relax. Mare, sole, buon cibo e benessere. Non si potrebbe chiedere altro. Non ci sarebbe neanche il bisogno fare un viaggio lungo poiché di posti incantevoli l’Italia è piena. Allora per una vacanza economica non andiamo lontano perché alcune delle spiagge più belle del Mondo sono italiane ed ecco quali sono.

Isola dei Conigli

L’Isola dei Conigli si trova a Lampedusa, appartenente alle isole siciliane Pelagie. È stata più volte proclamata come la spiaggia più bella d’Italia, la spiaggia più bella d’Europa e la spiaggia più bella del Mondo. Per quanto bella sarebbe stata come attrazione, non ci sono conigli. Però ci sono le tartarughe.

Mare cristallino e spiaggia bianca, un connubio perfetto dei colori echeggianti la serenità e il benessere.

Isola Bella

Le escursioni in barca per le grotte, per il panorama e per i tuffi nel blu daranno un po’ di brio alla nostra vacanza. Isola Bella si trova a Taormina, in Sicilia, ed è bella come il suo nome. Mare azzurro e spiaggia con i ciottoli, è possibile mangiare nei ristorantini vicini con una vista mozzafiato. Poco distante si trova la famosa Taormina da visitare prendendo due piccioni con una fava.

Cala Luna

Nella provincia di Nuoro, in Sardegna, è possibile ammirare la bellezza della spiaggia di Cala Luna. Talmente bella che è stata scelta come luogo di riprese per alcuni film. Mare azzurro e spiaggia alle quali fanno da cornice delle ripide pareti rocciose che scendono verso il cristallino. Le grotte e le cale sono una vera chicca.

Cala Rossa

L’isola di Favignana è davvero splendida, soprattutto per la sua Cala Rossa. Spiaggia incantevole e mare cristallino ma con sfumature cerulee, è una meta da non perdere. Le escursioni in barca e le mini-crociere allieteranno ancora di più la nostra vacanza.

Spiagge di Tropea

Tra escursioni in barca, sub e le falesie le spiagge di Tropea sono da visitare assolutamente. Spiaggia bianca e mare turchese tra relax e spirito avventuriero.

Per una vacanza economica non andiamo lontano perché alcune delle spiagge più belle del Mondo sono italiane ed ecco quali sono.