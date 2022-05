Dolori muscolari e articolari, dolore al collo e mal di schiena dovuti al lavoro sedentario potrebbero sparire velocemente con questi 3 semplici trucchi

Lavorare molte ore in ufficio seduti alla scrivania può causare davvero molti danni a schiena e collo. Lo ricorda anche la sezione di posturologia dell’Università Cattolica di Milano. Gli scienziati ci tengono a precisare che per evitare che le tante ore seduti danneggino eccessivamente la nostra schiena e collo c’è una prima regola fondamentale. Questa è quella di mantenere inalterate le curve fisiologiche del nostro corpo, in particolare della colonna vertebrale.

Infatti, i dottori ricordano come la colonna vertebrale non è costituita da un segmento dritto ma è caratterizzata da una serie di incurvature. Queste hanno lo scopo fondamentale di equilibrare il carico del peso del corpo e fornirci in generale una maggiore resistenza. L’incurvatura corretta e fisiologica della schiena permette una distribuzione non dannosa del peso del corpo. Per assicurare che il nostro fisico mantenga inalterate le proprie curve, è fondamentale una postura corretta, sia in piedi che da seduti.

I rischi dell’attività sedentaria

La posizione da seduti, aggiunta all’utilizzo quotidiano e per lungo tempo di dispositivi come pc e smartphone, ci porta ad assumere posizioni veramente dannose. Infatti, incurviamo la schiena e flettiamo il collo innaturalmente in avanti per lungo tempo. Questo crea dolori muscolari e articolari, dolore al collo e dolori alla schiena che, però, possiamo affrontare e prevenire utilizzando i consigli degli esperti.

Gli studiosi spiegano come la testa di un adulto pesi circa 5 chilogrammi. Quando è allineata con il busto è un peso perfettamente gestibile dalle curve della colonna vertebrale. Mentre quando è disallineata, in particolare come succede con l’utilizzo scorretto di smartphone e pc, crea un forte affaticamento. Anche flettersi con la schiena per lunghi periodi, per lavorare e studiare alla scrivania, può creare grossi problemi. Si può presentare la lombalgia posturale, che può favorire lo sviluppo di ernie del disco. Con l’andare del tempo, l’individuo può perdere anche l’elasticità tipica della schiena. Questo può creare parecchie difficoltà nell’affrontare le attività quotidiane più comuni.

Dolori muscolari e articolari, dolore al collo e mal di schiena dovuti al lavoro sedentario potrebbero sparire velocemente con questi 3 semplici trucchi

Piuttosto importante, allora, seguire i consigli degli esperti. Intanto, utilizzare sedie ergonomiche nello svolgimento dell’attività lavorativa e di studio protratta nel tempo. Questo consente di mantenere le curve fisiologiche del corpo distribuendo correttamente i carichi e facendo lavorare adeguatamente le curve della schiena. Il secondo consiglio degli esperti riguarda la posizione del monitor.

Infatti, posizionato nel punto giusto, evita flessioni del collo innaturali e consente di risparmiarci molti dolori e mal di schiena. Il terzo elemento, altrettanto importante, è l’altezza del tavolo di lavoro. Questa va studiata per armonizzarsi con le altezze del monitor e della sedia. L’altezza del tavolo deve essere sufficiente per permettere il comodo appoggio degli avambracci. Questo consente di evitare la tensione e la curvatura scorretta tanto delle spalle quanto del collo. Dunque, da preferire tavoli da lavoro regolabili in altezza.

